Cea mai ieftină destinație din Europa. Orașul unde o bere costă 2 euro și cazarea 40 de euro pe noapte

Dacă vrei o călătorie cu buget redus, acum o poți avea. Dacă îți dorești să savurezi o halbă cu bere cu doi euro într-un oraș unde Orientul întâlnește Occidentul, înconjurat de munți luxurianți și o istorie bogată, trebuie doar să îți iei un bilet.

Există o mulțime de modalități de a economisi bani pe city break-uri ieftine în Europa, după cum știm cu toții. E indicat să îți rezervi cazarea și zborul din timp și să nu călătorești în afara sezonului de vârf. Chiar și așa, dacă vrei să mergi la Paris, Roma sau Milano trebuie să ai ceva finanțe.

Experții în călătorii de la Time Out au cercetat continentul pentru a găsi orașele cele mai puțin aglomerate și cazarea cu cele mai mici prețuri, pentru a transforma o escapadă urbană de primăvară în 2026 ntr-o experiență accesibilă. Conform cercetărilor lor, orașul cu halbe de bere la doar 2,30 de euro (adică doar 1,97 lire sterline) și o ședere de o noapte într-un Airbnb de aproximativ 40 de euro (doar 34 de lire sterline), este Sarajevo.

Ce poți să faci într-o vacanță la Sarajevo

Capitala Bosniei și Herțegovinei, cu fundalul Alpilor Dinarici și străbătută de râul Miljacka, oferă o combinație unică de istorie otomană și austro-ungară, prețuri incredibil de mici, mâncare delicioasă, peisaje montane superbe și o atmosferă primitoare a localnicilor, care face din acestă călătorie o experiență memorabilă.

Cartierul istoric Baščaršija este perfect pentru plimbări, cu ateliere de cupru, moschei, biserici și cafenele tradiționale. Poți încerca burek (n.r. plăcintă sărată tradițională) și apoi poți savura câteva beri sau pahare de vin, ambele începând de la doar doi euro.

Editorul ghidurilor Time Out, Ella Doyle, recomandă să vizitezi acest loc în august, „când orașul este la cel mai însorit nivel – dar cel mai mare motiv este Sarajevo Film Festival, unul dintre cele mai mari de acest gen din sud-estul Europei.”

După Sarajevo, Tirana din Albania se află pe locul al doilea ca opțiune de city break, cu cele mai accesibile prețuri, urmată de Hull. Urmează Miskolc din Ungaria și Zagreb din Croația în top cinci.

Foto: Pixabay

