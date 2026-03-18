Alimentul de post redus cu 41% în toate magazinele Kaufland. Costă doar 9.99 lei începând de astăzi

Kaufland sare în ajutorul românilor și a adus oferte de neratat. Mai ales pentru cei care țin post, magazinul a făcut un discount de 41% la un aliment care nu trebuie să lipsească din frigidere. Îl poți mânca simplu, cu sare, ori în salate sau îl poți folosi pentru sosuri. Pentru că Paștele se apropie, îl poți folosi pe platouri, alături de drobul de miel, ouă sau salata boeuf. Totul depinde de tine și pentru a-l achiziționa trebuie să mergi în intervalul 18.03-24.03.2026 în magazine.

Alimentul care acum costă doar 9.99 de lei, de la 16.99 de lei, este o legumă mult iubită de români. În cataloagele Kaufland, roșiile Mini Roma au ajuns să coste cu 41% mai puțin și este o oportunitate bună pentru cei care postesc să le achiziționeze.

Prețuri mai ieftine

Roșiile Mini Roma se vând la caserolă de 300 g și acum sunt mult mai ieftine față de obicei. Persoanele care țin post trebuie să profite de aceste reduceri și își pot diversifica meniul. Sunt legume ușor de preparat și versatile, iar acum costă numai 9.99 de lei. De la supă, la paste cu sos și la salate obișnuite, roșiile devin prietenele românilor înaintea Sărbătorilor Pascale. Oferta este disponibilă începând cu miercuri, 18 martie, și până marți, 24 martie.

Dacă ai un card de fidelitate, poți achiziționa și alte legume la reducere: cartofii, usturoiul, ciupercile galbene și ceapa. Acum, o plasă de cartofi roșii costă cu 25% mai puțin, iar prețul este de 9.99 de lei, în timp ce usturoiul proaspăt are o reducere de 33% și valorează 11.99 de lei, de la 17.99 de lei. Ciupercile albe pentru grill sunt mai ieftine cu 16% și plătești 13.79 de lei pentru un kilogram.

Hipermarketul îi trimite pe cumpărători și în tărâmuri exotice și le pune la reducere și fructe tropicale: un mango este numai 4.99 de lei, iar o papaya costă 1.99 de lei. În plus, cei care mănâncă tradițional și nu se dau în vânt după fructele din țările calde, trebuie să știe că un kilogram de mere Golden costă 3.99 de lei, iar perele Williams au ajuns la prețul de 7.99/kg.

