Influencer din România, operat de urgență! „Un sfert din bărbații de pe planetă fac această problemă”

Un cunoscut creator de conținut din România a apărut recent pe rețelele sociale dintr-un salon de spital, dezvăluind că a trecut printr-o intervenție chirurgicală.

YouTuberul a explicat că a ales o clinică privată pentru operație, după ce s-a confruntat cu o afecțiune frecvent întâlnită în rândul bărbaților.

Influencer din România, operat de urgență

Andy Popescu a publicat imagini de pe patul de spital la două zile după intervenție, anunțând că a fost operat de hernie inghinală. Antreprenorul a precizat că această problemă medicală este des întâlnită și că mulți bărbați se confruntă cu ea la un moment dat.

De asemenea, influencerul a oferit detalii despre starea sa postoperatorie și despre costurile procedurii realizate într-un spital privat.

Vloggerul a povestit că operația a decurs mai bine decât se aștepta și că recuperarea imediată a fost surprinzător de ușoară. La câteva ore după intervenție, Andy Popescu s-a filmat pentru a le arăta urmăritorilor că se simte bine și că nu resimte dureri, lucru care l-a uimit chiar și pe el însuşi.

„M-am operat de hernie inghinală și un sfert din bărbații de pe planetă fac chestia asta, fac această problemă. Și nu îmi vine să cred că m-am operat acum câteva ore și nu mă doare absolut nimic. Ce înseamnă noua generație de operație, laparoscop, fără să mai intre în abdomen și cu lipici în loc de capse (…) E wow, nu mă așteptam la un asemenea rezultat”, a mărturisit Andy Popescu, într-un videoclip, pe TikTok.

Cum a fost pentru Andy Popescu experienţa operaţiei

După ce a publicat imaginile, creatorul de conținut a primit numeroase întrebări din partea bărbaților interesați de procedură. Printre curiozități s-a numărat și alegerea între sistemul public și cel privat. Andy Popescu a explicat că a optat pentru o clinică privată, menționând că intervenția l-a costat sub 3.000 de euro.

„La spital de stat, din păcate, e riscul prea mare de stafilococi, eu așa am auzit. Nu am vrut să risc pentru 2-3 mii de euro”, a transmis influncerul în comentarii, pe TikTok.

Vloggerul a detaliat și simptomele care l-au făcut să meargă la medic. Acesta a povestit că a observat o senzație neobișnuită dimineața, atunci când se ridica din pat.

„O ușoară înțepătură sub buric când mă ridicam din pat dimineața, dacă nu încordam abdomenul”, a mai adăugat Andy Popescu, în comentarii.

