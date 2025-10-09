Acasă » Exclusiv » “Regele nightlife-ului din România” a scăpat din ghearele morții… Primele imagini cu Joshua Castellano după ce ajunsese piele şi os!

“Regele nightlife-ului din România” a scăpat din ghearele morții… Primele imagini cu Joshua Castellano după ce ajunsese piele şi os!

De: Andrei Iovan 09/10/2025 | 23:40
După ce a trecut printr-un coșmar medical care i-a pus viața în pericol, Joshua Castellano și-a revenit spectaculos. CANCAN.RO are imagini de senzație cu “regele vieții de noapte”, care pare că a și uitat de problemele grave cu care s-a confruntat în urmă cu câteva luni. S-a întors la imaginea care l-a consacrat, trabucuri scumpe și bolizi cu mulți cai putere. Toate detaliile vor curge în rândurile de mai jos.

Joshua Castellano a fost la un pas de tragedie, după ce s-a infectat cu o bacterie. Totul a început cu o simplă operație de hernie de disc la Spitalul Memorial Băneasa, o intervenție care trebuia să fie una banală și rapidă. Numai că, în loc de recuperare, au urmat dureri insuportabile și infecția care era să-i provoace septicemie.

Joshua Castellano se simte mai bine și a revenit la imaginea care l-a consacrat
Joshua Castellano se simte mai bine și a revenit la imaginea care l-a consacrat

După două operații eșuate și 25.000 de euro cheltuiți pe tratamente care abia îl țineau în viață, a plecat la Liv Hospital, în Turcia, unde medicii i-au montat patru șuruburi în coloană și i-au redat șansa de a merge din nou.

Joshua Castellano și-a revenit spectaculos

Întors în țară, a primit o altă lovitură cumplită, moartea mamei sale, la a cărei înmormântare n-a putut ajunge. Toate aceste probleme însă nu l-au doborât pe “regele nightlife-ului”, iar după ce s-a pus pe picioare a făcut demersurile necesare și a declarat atunci, pentru CANCAN.RO că pregătește un proces de proporții împotriva spitalului privat.

Am dosarul pregătit, avocații sunt pregătiți de proces, voi da în judecată spitalul pentru ce mi s-a întâmplat. Bacteria aia m-a nenorocit. După ce m-am întors din Turcia, mama mea a murit și nu am putut nici măcar să particip la înmormântarea ei, spunea Joshua Castellano pentru CANCAN.RO

Însă afaceristul a revenit mai puternic și mai relaxat ca niciodată. Cu trabucul în gură, și-a făcut apariția pe străzile din Capitală în stil mare. Îmbrăcat lejer, cu un trening oversized negru, sneakersi albi, și ochelari de soare, Joshua Castellano a lăsat în urmă problemele cu care s-a confruntat. Bineînțeles, “accesoriul” de top a fost bijuteria lui pe patru roți, un Rolls Royce de toată frumusețea.

