Joshua Castellano a trecut printr-un coșmar, din cauza unei bacterii luate dintr-un spital privat! ”Eram carne vie! Dacă nu plecam în străinătate, muream în două zile!”

Joshua Castellano, regele „nightlife-ului” din România, a trecut printr-un coșmar care i-ar fi putut fi fatal! A intrat într-un spital privat din Capitală pentru o banală operație de hernie de disc și a ajuns imobilizat, infectat și cu dureri crunte: „Eram carne vie! Dacă nu plecam în străinătate, muream în două zile de septicemie!”, a povestit afaceristul pentru CANCAN.RO. După două intervenții în aceeași lună și perfuzii făcute acasă de patru ori pe zi, Castellano a apelat la medici din Turcia, unde i s-au pus patru șuruburi în coloană. Întors în țară, a primit o altă lovitură: mama lui a murit, iar el nu a putut ajunge nici măcar la înmormântare. Acum își pregătește procesul împotriva spitalului care, spune el, l-a nenorocit.

În urmă cu trei luni, Joshua Castellano a mers la spitalul privat Memorial pentru o operație de hernie de disc. După ce intervenția s-a încheiat rapid și a plecat acasă în aceeași zi, au început durerile insuportabile. Revenit de urgență la spital, a fost imobilizat pe masa de RMN, fără puterea de a se ridica, țipând de durere.

Medicii au decis să îl opereze din nou și au descoperit că în urma primei intervenții a luat o bacterie care i-a declanșat o infecție gravă, complicând și mai mult starea sa.

”În aprilie anul acesta am fost la spitalul privat Memorial ca să mă operez de o banală operație de hernie de disc. La ora 12 s-a terminat operația, la ora 15 am plecat acasă. După, au apărut dureri mari. Am revenit, m-am pus pe o masă să fac RMN și acolo am rămas, blocat. Nu mai puteam să mă ridic, țipam de durere. Doctorul a decis să mă bage iar în operație, totul bine și frumos, și mi-a spus că am luat o bacterie, după prima operație și că a curățat tot, era ”un pic de infecție”, a povestit afaceristul pentru CANCAN.RO.

După doar două zile, starea lui Joshua s-a agravat alarmant! A fost internat din nou în spital, unde a petrecut zece zile chinuitoare, plătind 25.000 de euro pentru operații și un tratament care abia îi ținea în viață. Medicii i-au spus că poate continua acasă, dar infecția îi mistuia corpul: o asistentă îi făcea perfuzii de patru ori pe zi, iar el a stat aproape o lună nemișcat, simțindu-se „carne vie”.

Chiar și când doctorul îl chema înapoi la spital, Joshua știa că dacă s-ar fi mișcat prea mult, coloana i-ar fi cedat definitiv.

”După două zile m-am simțit și mai rău. M-a chemat iar la spital, unde am stat 10 zile. În tot timpul acesta am plătit 25.000 de euro pentru tot. Medicul mi-a spus că pot continua acasă tratamentul, aveam infecție totală. Mi-a venit acasă o asistentă, de patru ori pe zi, ca să-mi facă perfuzii și ce mai era nevoie. Timp de alte 28 de zile am stat nemișcat în pat, plus celelalte 10 zile de dinainte… Corpul meu era varză, eram carne vie! Jale! Doctorul care mă operase mă suna și mă chema iar la spital, dar eu dacă mă mișcam coloana mea se rupea de tot”.

Joshua Castellano: ”Dacă mai stăteam două zile în România, muream de septicemie”

Disperat, Joshua a început să caute ajutor peste hotare, contactând medici din Belgia, Italia și Turcia, care i-au transmis un verdict clar: operație urgentă sau moarte sigură! A luat un avion privat, plătind 15.000 de euro, și a ajuns într-un spital din Turcia, unde i s-a salvat viața și i s-au montat inclusiv patru șuruburi în coloană. Dacă mai întârzia două zile, septicemia l-ar fi ucis!

”Am început să sun medici de prin Belgia, Italia, Turcia, și toți îmi spuneau că am nevoie să mă operez urgent. Am luat avion privat, am plătit 15.000 de euro și m-am dus la un spital din Turcia.

Am făcut o lună de la operație, unde mi s-au pus patru șururburi în coloană. Dacă mai stăteam două zile în România, muream de septicemie, așa mi s-a zis. Dacă încercam să-mi mișc coloana se termina totul. Acum fac controale online, am tonus, reușesc să merg singur”.

Joshua Castellano pregătește acum un proces dur împotriva spitalului privat care i-a pus viața în pericol din cauza unei bacterii periculoase.

În urma chinurilor și a tratamentelor, tragedia l-a lovit și mai puternic: s-a întors din Turcia iar mama lui a murit la scurt timp, iar el nu a putut nici măcar să-i ia adio la înmormântare, din cauza stării de sănătate.

”Am dosarul pregătit, avocații sunt pregătiți de proces, voi da în judecată spitalul pentru ce mi s-a întâmplat. Bacteria aia m-a nenorocit. După ce m-am întors din Turcia, mama mea a murit și nu am putut nici măcar să particip la înmormântarea ei”.

