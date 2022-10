OXYA by Bamboo se redeschide în această sâmbătă pentru un nou sezon plin de nopți memorabile, cu un aer demn de vacanțele din Tulum. Joshua Castellano, pionierul vieții de noapte din România, propune un nou concept pentru iubitorii de muzică techno, în colaborare cu ZAMNA, un brand de referință pe piața distracției la nivel mondial. Cuvântul de referință este „luxul”, combinat cu dansul frumuseților autohtone, pe ritmurile celor mai mari DJ din lume. Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, carismaticul Joshua dezvăluie ce îi așteaptă pe clienții clubului OXYA, începând cu data de 15 octombrie.



În glumă, regele nightlife-ului punctează și la capitolul reprezentantelor sexului frumos, așa cum și-a obișnuit audiența. Joshua aduce Tulum în România, doar-doar conaționalele noastre nu mai părăsesc plaiurile natale pentru nisipul fin și petrecerile din Mexic. Ai plecat să petreci o parte din anotimpul rece peste hotare, te întorci în România unde te așteaptă petrecerile de la OXYA. Biletele pentru fiecare sâmbătă de petrecere se găsesc AICI!

OXYA by Bamboo se reinventează cu muzică techno!

CANCAN.RO: Joshua, fii atent, noi ne-am întâlnit aici la OXYA ca să vedem exact ce se întâmplă, că tu înțeleg că schimbi conceptul. Sâmbăta asta se redeschide OXYA, clubul de pe lacul Tei, și schimbi conceptul. Cum îl schimbi, ce se întâmplă, la ce să se aștepte oamenii?

Joshua Castellano: Reactivăm clubul, nu am mai putut să fac ce trebuia să fac înainte, datorită pandemiei, și am reinventat clubul ăsta cu muzică techno, un lucru pe care eu l-am făcut din ’96, dar era prea devreme pentru vremurile respective și au preluat alți oameni care au făcut foarte bine ce au făcut până acum.

Plus că sunt foarte multe evenimente, fiecare face evenimente în orașul ăsta și în țară cu muzică techno și am evaluat că merită reactivat sectorul ăsta. Am reactivat sectorul ăsta cu luxury și îmbinat cu muzică techno, pentru că sunt și foarte mulți oameni care gustă muzica asta, dar nu se duc în alte locuri care sunt un pic mai underground, mai diferit, cu servicii un pic mai degajate.

Și sunt oamenii cum e clientela mea, o parte din ei și o parte din oamenii care vor să meargă într-o locație mai high. Și atunci am valorificat chestia asta și cred că e momentul potrivit să fac asta!

„Nu putem să aducem mare și soare din Tulum, dar muzica putem să o dăm…”

CANCAN.RO: Personal, din exterior, știind ce face Bamboo de atâția ani, pentru că voi ați fost trendsetteri, e incontestabil, mi se pare că schimbi la 180 de grade treaba și cumva clientul de Bamboo, clientul de OXYA, o să fie debusolat.



Joshua Castellano: Să știi că Bamboo se va reactiva într-o zi, asta e clară ca bună ziua. Nici nu s-a oprit niciodată din sufletul meu și brandul Bamboo va fi activat obligatoriu. Dar publicul se adaptează!

CANCAN.RO: Deci poți să îi educi?

Joshua Castellano: Tot timpul a fost așa. Toți am fost așa și eu am fost educat să mă adaptez aici, fiecare se adaptează unde stă. E foarte important să îi dăm serviciile bune și să fie muzică pe placul lor! Fiecare locație trebuie să aibă segmentul ei.

Eu m-am asociat cu un brand foarte bun, ZAMNA, face evenimente în Tulum, în Tel Aviv, în Mykonos și vara asta Madrid, Barcelona, Miami, și am căutat împreună să facem și în România.

Foarte mulți români petrec Revelionul, după Revelion merg și stau o lună să guste muzica și atmosfera din Tulum. Nu putem să aducem mare și soare din Tulum, dar muzica putem să o dăm, plus cu atmosfera potrivită și serviciile bune. Cred că ăsta va fi un vibe foarte bun pentru locația asta și pentru lumea care gustă muzica asta.

„Banii sunt un număr!”

CANCAN.RO: Dar crezi că notele vor fi la fel de mari?

Joshua Castellano: Nu contează notele, mai există oameni care consumă. Important e cum se simt. Nu trebuie să te gândești la notele mari, dacă nu pornești cu un minus, un minus, un minus, când îți faci prea multe întrebări în cap. La recesiunea care e acum, nu te gândești la note. Important e să mergem mai departe, să nu vin cu bani de acasă, cum am venit doi ani de zile în pandemie.

CANCAN.RO: Dar pe tine ce te mai determină să faci chestia asta? Bănuiesc că ai avea suficienți bani încât să te retragi!

Joshua Castellano: N-au nicio legătură banii, banii sunt un număr. Dar eu nu pot să stau! Și trebuie să fac ce îmi place. Nu-mi place să fac construcții, nu îmi place să fac nimic în afară de viața de noapte și servicii. Îmi place când se bucură omul, când vine lumea și îmi mulțumește că le-am dat viața de noapte frumoasă.

Mă stimulează și dacă e o piață un pic mai ciudată la ora actuală, că oamenii s-au băgat un pic mai mult pe partea de degajare la ora actuală. Eu cred că segmentul pe care l-am cultivat tot timpul și am încercat să îi dau servicii bune există în continuare, e clar! Am mare încredere în București și cu viața de noapte și cu oamenii care trăiesc în viața de noapte.

„Bărbații vin în România pentru femeile frumoase…”

CANCAN.RO: Bărbații vin după femeile frumoase la club?

Joshua Castellano: Bărbații vin în România pentru femeile frumoase. Acum că eu am făcut clubul și există femei frumoase, a fost cireașa de pe tort, n-ai ce să faci. Asta e România, se știe, patria femeilor frumoase.

Succesul din clubul meu e succesul din toate cluburile. Sperăm să țină și femeile să nu mai fugă din România, să stea acasă. Dacă nu, o să fie un club numai de bărbați și va fi o mare problemă!

CANCAN.RO: Sâmbătă, 15 octombrie, ne vedem la OXYA, de la ora 22:00, până la 7 dimineața. Mai duci toată noaptea?

Joshua Castellano: Până la închidere obligatoriu, măcar la deschidere, prima noapte e obligatoriu.

CANCAN.RO: Evenimentele ZAMNA, aducem Tulum aici, DJ-ii sunt de talie internațională, ceea ce trebuie să știe oamenii!

Joshua Castellano: Pe pagina noastră tot line-up-ul, că o să fie săptămânale, până la Revelion.

