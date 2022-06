Care a fost prima afacere a lui Joshua Castellano. Avea 22 de ani: ”Am plecat cu 3.000 de dolari în buzunar”

Preluare de pe canalul de YouTube al lui Codin Maticiuc, podcastul “La mijloc”. Joshua Castellano (56 de ani) a povestit în cadrul interviului acordat lui Codin Maticiuc care a fost prima sa afacere în Italia, dar și cum și-a început viața din România. A intrat în lumea business-ului de la o vârstă fragedă.

Joshua Castellano, cel care a deschis cluburi și cafenele exclusiviste precum Zerillos, Divino, Bonsai, Morgano, Le Gaga şi Bamboo, a dezvăluit, în podcast-ul lui Codin Maticiuc, că la vârsta de 22 de ani, avea cea mai frumoasă sală de sport din sudul Italiei.

Care a fost prima afacere deschisă de către Joshua Castellano

De asemenea, patronul celor mai de lux cluburi din București a mai dezvăluit că el este de meserie profesor de sport, lucru pe care nu multă lume îl știa.

”La 22 de ani aveam o sală de sport în Italia. Eu de meserie sunt profesor de sport. Aveam o sală foarte mare. Aveam cea mai frumoasă sală din sudul Italiei. Făcute de mine, din copilărie, crescute de mine. Cum am făcut cu cluburile așa făceam cu sala”, a povestit Joshua.

Joshua Castellano a mai declarat că a plecat în România doar cu 3.000 de dolari în buzunar și a lăsat totul în urma sa, afacerea pe care o deținea în Italia, familia și multe altele. Prima sa afacere pe care și-a deschis-o în România a fost o fabrică de pâine, în Brașov, pe care a înființat-o împreună cu un avocat brașovean.

”În două luni, mi-am deschis un business. O fabrică de pâine. Cu un avocat foarte șmecher din Brașov, în 1990”, a mai mărturisit Joshua, în cadrul podcast-ului.

Italianul a mai povestit că el a plecat din țara sa natală doar cu suma de 3.000 de dolari în buzunar și că următoarea afacere pe care și-a deschis-o, după fabrica de pâine, a fost o sală de sport, în zona Floreasca. Mai apoi, și-a deschis și primul club, la 1 Mai.

”Pe vremuri, am avut o divergență cu tata, mă despărțisem de prima mea iubită, prima relație de durată lungă și tata m-a luat un pic de o parte și eu i-am zis: ”Știi ceva, eu o să plec”. În trei zile am lăsat totul, Am lăsat cheile de la sală și am plecat. Cu 3.000 de dolari în buzunar.

M-am dus în Germania, la iubita mea, care ulterior devenise soția mea, am stat puțin acolo și apoi am venit în România. De acolo a pornit totul. Când am venit în România, în anul 1993, am deschis o sală de sport. Îmi plăcea. Prima sală de sport a fost la Floreasca. Primul solar, am făcut o saună și o sală de body-building.

După am luat un spațiu la pe strada 1 Mai. Am deschis un bar club cu muzică live. Venea și cânta Ștefan Bănică, Loredana, Iris, toți de pe vremuri. În fiecare joi, făceam prezentări de modă. Joi în club și aveam și un mic restaurant.

Închideam clubul la 1 și după începea afterhour. Am adus primii DJ pentru afterhour, majoritatea erau trupă de greci. Bani nu se făceau. Eu vindeam doar apă și redbull”, a mai povestit Joshua Castellano, în podcast-ul ”La mijloc”.

