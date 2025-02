Joshua Castellano, “Regele nightlife-ului din România”, poveşti fabuloase despre viața trăită în sânul mafiei: “Nu m-am ferit niciodată să spun că sunt napoletan”

Joshua Castellano este recunoscut în țara noastră ca pionierul vieții de noapte din România. Cu toate acestea, numele său atârnă greu. Regele nightlife-ului este nepotul Assuntei Maresca, cunoscută și sub numele de Pupetta Maresca, prima femeie care a condus organizația mafiotă Camorra din Napoli. Astfel, în cadrul podcastului Fain & Simplu cu Mihai Morar, Joshua a vorbit despre viața trăită în sânul mafiei.

Paradoxal, omul de afaceri italian a trăit mai mult în România decât în țara natală. Cu toate acestea, după spusele lui Joshua, oamenii l-au perceput ca fiind mafiot din cauza familiei din care provine.

“Femeile erau bodyguarzii mei”

Joshua Castellano consideră că nu a făcut rău nimănui, astfel că nu are cum sa i se întâmple una ca asta. Fiindcă vorbim de familia din care provine și obiceiurile întâlnite într-o lume a mafioților, el nu s-a comportat precum o persoană căreia i-ar trebui păzit spatele. Astfel… Joshua n-a avut nevoie de bodyguarzi, femeile din viața lui apărându-l mai bine decât oricine.

“Mafie există peste tot. Și-n România. Eu cred că respectul l-am câștigat prin oameni (nr. nu prin influenta numelui de Castellano). Nu m-am impus prin frică. Eu am mers singur pe stradă tot timpul. N-am ieșit niciodată cu cineva pentru că îmi era teama. În general, cine face rău are frica de a nu i se face rău. Fetele sunt bodyguarzii mei. Dacă îmi era frică de faptul că mă fură cineva… ele săreau la gâtul oamenilor. Când nu faci rău nu ai de ce să primești rău. Când am venit aici, oamenii spuneau că sunt mafiot. N-ai cum să le schimbi mentalitatea. Să dai explicații fiecăruia? Pentru ce? Nu m-am ferit niciodată să spun că sunt napoletan. Care e problema?“, a dezvăluit Joshua Castellano în podcastul lui Mihai Morar.



Regele nightlife-ului din România, unchiul fostului soț al Antoniei și nepotul nașei mafiei

Joshua Castellano este recunoscut în țara noastră ca fiind un om de afaceri italian, originar din Napoli, cu o influență majoră în industria de divertisment nocturn din România. A sosit în România în anii ’90 și a fondat numeroase cluburi și restaurante exclusiviste, printre care se numără Bamboo, Le Gaga, Zerillos, Divino, Bonsai și Morgano.

Înainte de a se stabili în România, Joshua a fost profesor de sport și a deținut o sală de fitness în sudul Italiei. După ce a ajuns la București, a deschis inițial o sală de sport în cartierul Floreasca, ulterior extinzându-și afacerile în domeniul cluburilor de noapte și al restaurantelor de lux.

Joshua este unchiul lui Vincenzo Castellano, fostul soț al cântăreței Antonia, iar Pupetta Maresca a fost sora mamei afaceristului, ceea ce o face mătușa lui maternă. Ea a decedat pe 29 decembrie 2021, la vârsta de 86 de ani, în Castellammare di Stabia, un oraș portuar din golful Napoli.

