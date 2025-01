Andy Popescu a schimbat placa, după ce a petrecut cu 20 de femei, în frunte cu Lolrelai! A ”frânat” pe un vas de croazieră și, stupoare…

„Regele bolizilor” din online a început noul an în forță. După ce s-a distrat de mama focului, „flancat” de domnișoare, vreo 20, în frunte cu Lolrelai, a plecat la răsfăț, pe un vas de croazieră. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andy Popescu ne-a dat toate detaliile, inclusiv câți bani a scos din buzunar pentru vacanța de lux, în care nu a plecat însoțit de domnișoare, așa cum vă așteptați, ci cu micuții săi. Iar dacă vă întrebați cum arată programul afaceristului în fiecare zi, chiar el ne-a povestit cum arată o zi pe un vas de lux, unde primează mersul la sală, tratamentele și tot felul de proceduri și terapii wellness.

Andy Popescu a avut parte de un Revelion de pomină, unde a petrecut înconjurat de muuulte domnișoare, piese una și una, în frunte cu fosta concurentă de la IUmor, Lolrelai. După un așa dezmăț, regele bolizilor din online a simțit nevoia să tempereze puțin situația. Iar dacă unii aleg să se relaxeze un weekend la munte, influencerul, mare amator de lux și opulență, așa cum ne-a obișnuit, și-a făcut bagajele și a plecat pe un vas de croazieră împreună cu copiii săi. A lăsat distracția pe ultimul loc, asta pentru că activitățile sale sunt orientate către…perfecționare trupească.

CITEȘTE ȘI: Ce a putut să facă ”Regele bolizilor” din răzbunare, pentru că iubita s-a cuplat cu fostul Prodancei. Două ”cadâne” la pachet, private jet și dezmăț la Istanbul!

Alimentație sănătoasă, sală în fiecare zi, spa, tratamente și proceduri wellness, care să-i dea un reboot corect la început de an. Deși vasul de lux face multe opriri în tot felul de orașe spectaculoase, Andy Popescu nici că se lasă impresionat. Este focusat pe un stil de viață sănătos și nu face rabat de la asta nici în ruptul capului, în ciuda tentațiilor.

Andy Popescu sparge mii de euro pe un vas de croazieră

Dacă vă așteptați să îl găsiți pe afacerist în zona de distracție, nici vorbă. Mai degrabă în vreun colț de spa, deoarece Andy Popescu are un program riguros, în fiecare zi și bifează cu brio toate procedurile existente. În ceea ce privește costurile, influencerul nu se uită la bani atunci când vine vorba despre răsfăț. Chiar dacă prețurile pentru o astfel de vacanță nu sunt piperate în această perioadă, banii tot se duc, dacă e să ne gândim la toate procedurile pe care le face. Ba la saună, ba la snow room la minus 10 grade, ba la tratamente, Andy Popescu face tot posibilul să aibă un stil de viață extrem de sănătos.

„După ce am petrecut Revelionul cu Lolrelai și prietenele ei, la o terasă din Alba Iulia, am plecat pe un vas de croazieră, cu copiii. Am plecat pe 2 ianuarie, am stat o zi în Roma, apoi am mers în Savona, Marsilia, Barcelona, iar acum suntem în Palma de Mallorca. Stăm până pe 10 ianuarie, apoi venim acasă. Eu am venit aici pe acest vas ca să îmi văd de sală, nu să mă distrez. Mă duc în fiecare zi la sală, la saună, la tot felul de proceduri, eu nici măcar nu am părăsit vasul.

NU RATA: ”Regele bolizilor din online” rupe tăcerea: ce spune despre ex-iubita care a sărit în brațele ”fostului” Prodancei: ”A fost sinceră cu mine!”

Poate pentru unii este plictisitor, dar pentru mine e foarte important ceea ce fac, pentru că mă focusez pe stilul meu de viață sănătos, să mă alimentez sănătos, saună, dușuri reci, merg la snow room la minus 10 grade, wellness. Prețurile sunt ok, pentru că e iarnă, aproximativ 5000 de euro, plus cheltuielile de la bord”, a declarat Andy Popescu pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.