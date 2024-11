”Regele bolizilor din online” rupe tăcerea: ce spune despre ex-iubita care a sărit în brațele ”fostului” Prodancei: ”A fost sinceră cu mine!”

Andy Popescu rupe tăcerea și spune totul despre relația pe care a avut-o cu Paula Elena, șatena care acum și-a făcut culcuș în brațele altui milionar, Flavius Nedelea. (VEZI AICI DETALII DESPRE ÎNCURCĂTURA AMOROASĂ). Sincer și direct, așa cum îl știe toată lumea, „regele bolizilor” a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre fosta lui iubită. Deși povestea lor de dragoste nu a durat prea mult, celebrul vlogger s-a dedicat în totalitate relației și a răsfățat-o în fel și chip pe sosia Cristinei ICH. Trei săptămâni, atât a rezistat iubirea, totul a fost scurt, dar intens. După nici o lună de zile, influencerul și șatena au realizat că nu sunt făcuți unul pentru celălalt, așa că și-au dat mâna prietenește și au pus punct idilei amoroase. Ea nu a pierdut timpul și s-a aruncat rapid în brațele alui milionar, mai exact fostul iubit al Anamariei Prodan. Cât despre Andy Popescu, să nu credeți că el a stat pe…tușă. Nicidecum, dar despre asta veți afla totul într-un articol viitor, tot ce putem spune este că informațiile sunt de senzație!

De la noi ați aflat detalii picante despre noua relația care s-a înfiripat între fostul iubit al Anamariei Prodan, Flavius Nedelea și fosta iubită a lui Andy Popescu. Acum, tot la noi veți vedea și prima reacție a „regelui bolizilor”. Totul părea numai lapte și miere în relația pe care vloggerul auto o avea cu sosia Cristinei ICH, nu de alta, dar stau mărturie imagini din private jet-ul cu care o plimba milionarul.

Șampania curgea, fotografiile și story-urile ba din avionul privat, ba din bijuteriile pe patru roți ale influencerului erau „forjate” pe social media. Doar că, știți cum e spune, „nicio minune nu durează mai mult de trei zile”, ei bine, în cazul celor doi foști, după trei săptămâni s-a rupt lanțul de iubire. Motivele separării le aflăm chiar de la îndrăgitul vlogger.

Andy Popescu dă cărțile pe față: „Am făcut multe pentru ea”

Creatorul de conținut pe partea auto și șatena cu ochi albaștri și-au spus adio, iar ea a aterizat imediat în brațele altui milionar. Bine, nici influencerul nu a pierdut vremea, dar despre asta vom vorbi altă dată. Cât despre motivele despărțirii dintre cei doi, totul s-a rezumat la nepotrivire de caracter și de…preferințe muzicale. Deși îl vedem plin de patos pe rețelele de socializare, în viața de zi cu zi preferă liniștea, vrea să fie zen, lucru care nu prea se întâmpla cu fosta. Dar mai multe ne spune chiar el.

„Eu am avut o relație foarte frumoasă cu Paula, dar, din păcate, am văzut că suntem foarte diferiți și ne-am dat mâna prietenește. Noi ne-am despărțit în termeni amiabili, am fost împreună trei săptămâni, dar așa cum spuneam, la mijloc a fost vorba de nepotrivire. Ea are 26 de ani, eu am 43, ea vrea muzică mai agitată, eu vreau muzică mai liniștită. Eu am doi copii frumoși, am business-uri care îmi produc bani, sunt foarte ok și relaxat cu viața mea, nu port o mască. Paula a fost foarte sinceră cu mine, de la început, și am apreciat lucrul acesta. Doar că ei îi plăcea agitația, eu voiam liniște, muzică liniștită, eu ascult muzică clasică, aici nu ne potriveam.

Am făcut multe lucruri pentru ea, eu am zburat pentru prima dată cu private jet-ul atunci când am mers cu ea, eu niciodată nu aș fi zburat cu private jet-ul, pentru mine, dar am făcut-o pentru ea. Am făcut lucruri pentru ea, pentru că am fost o persoană dedicată. Chiar mi-am dorit să fie ceva de durată, frumos, între noi, dar nu a fost să fie. Noi nu mai vorbim, mi se pare sănătos să nu mai vorbești deloc cu persoana cu care ai avut o legătură, ca să se vindece totul. Dacă stai mereu să te uiți ce mai face fostul/fosta, te macină. Trebuie efectiv să te rupi”, a declarat Andy Popescu pentru CANCAN.RO.

