Andy Popescu le pune la zid pe domnișoarele care se laudă cu banii iubiților: „Asta fac pipițele din România!”

Andy Popescu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din lumea auto. Clipurile sale însumează pe YouTube aproximativ 120 de milioane de vizualizări, iar veniturile sunt pe măsură. Vloggerul deține un parc auto impresionant, piesele de rezistență fiind un Lamborghini Aventador, o Tesla și un BMW i8. Financiar, Andy stă foarte bine, însă la pachet cu banii apar și problemele, explică acesta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Se pare că principalul impediment ar fi interacțiunea cu doamnele și domnișoarele, care uneori pot profita de pe urma mărinimiei partenerilor. Acest aspect este blamat de către vlogger, care găsește, însă, și o motivație pentru acest comportament. Dincolo de acest subiect, Andy Popescu clarifică și „acuzațiile” cărora a fost supus, cum că ar consuma steroizi în doze neadmise.

CANCAN.RO: Ce mașini cuprinde garajul tău acum și cât cât însumează?

Andy Popescu: Vreau să răspund exact cum simt. Nu îmi face plăcere să vorbesc despre mașinile mele, nu este falsă modestie, doar dacă spun mi se pare că mă laud. Sunt câteva mașini, dar nu vreau să spun, pentru că mi se pare că mă laud, am un Lamborghini. Doar dacă am spus că am un Lamborghini, deja «uite-l și pe figurantul ăsta». Și nu e genul meu, nu îmi place. În momentul în care am Tesla și Lamborghini, nu îmi mai doresc nimic. Sunt mulțumit.

CANCAN.RO: Vreau să te întreb dacă în această epocă ușor superficială, pentru tine ,ca bărbat, contează, în interacțiunea cu sexul frumos, partea materială?

Andy Popescu: Cu siguranță contează, pentru că o femeie își dorește să se simtă protejată, să simtă securitate, sunt cele mai mari nevoi pentru o femeie. Întâi vine securitatea și după aceea vine fala. O femeie are nevoie de un bărbat care o duce bine material ca să se simtă protejată, nu că are ăla bani și să se laude ea cu banii.

Că asta fac pipițele din România, e partea a doua. Dar o femeie are nevoie să se simtă protejată. Un bărbat care are bani îi oferă securitate. Și e și vina bărbaților că le fac pe femei «asta e gold digger, e pe bani, a dracului». Dar, de fapt, ea își dorește securitate. Că sunt și din astea care vor bani, e partea a doua.

Andy Popescu elucidează misterul consumului de steroizi: „Iau o doză mică!”

CANCAN.RO: Andy, cum faci față hate-ului de pe internet, fiindcă toată lumea zice că acești mușchi nu sunt reali și că iei steroizi?!

Andy Popescu: Foarte simplu, testiculele bărbaților produc steroizi, produc testosteron. E foarte simplu, eu iau o doză mică de testosteron. Dacă vrei să spui că iau steroizi, ai putea să spui că iau steroizi, doar că diferența între a lua o doză de steroizi care înseamnă să îți reîmprospătezi hormonii actuali și abuzul de steroizi, care sunt doze de 10 ori mai mari, e o diferență enormă. Una e să iei o linguriță de Nutella, alta e să iei un borcan de Nutella într-o zi.

Dacă întrebi un medic, da, iau steroizi, dar iau atât cât am nevoie la 40 de ani. Am 43 de ani, mă simt ca la 20, pentru că se numește «replacement therapy». Pentru că al meu corp nu mai produce, bag din exterior. Deci da, iau steroizi, dar este mai sănătos să iei o doză mică de steroizi după 40 de ani. Iau steroizi ca să ajung la nivelul unui tânăr de 25 de ani, dar cei care iau steroizi de obicei iau de 10 ori nivelul.

CANCAN.RO: Are Andy Popescu iubită sau nu?

Andy Popescu: În general, prefer să îmi țin viața privată. Și nu îmi place chestia asta, că oamenii vorbesc.

