Studentul care a câștigat Lamborghiniul lui Zed a hotărât soarta bolidului! “Bijuteria” se duce la…

În luna noiembrie a anului trecut vă informam, în premieră, de campania organizată de Tshirt-Factory, în colaborare cu influencerul-antreprenor Zed. Cele două părți și-au propus și au reușit să strângă o sumă consistentă pentru renovarea spitalelor din stat din România, inițiativă orchestrată de proiectul lui Codin Maticiuc, „Spitale publice din bani privați”. Dar Zed nu a lăsat nici animalele neajutorate de izbeliște, donând parte din bani către un spital dedicat acestora. Macanismul campaniei a fost simplu, candidații la giveaway-ul cu Lamborghiniul achiziționând un pachet în valoare de 120 lei pentru a avea șansa de a câștiga bolidul. CANCAN.RO a urmărit parcursul acțiunii caritabile și vă prezintă, în exclusivitate, toate datele finalizării acesteia.

Comenzile pentru „pachetele Zed” au fost în număr de 8.968, a căror valoare se ridică la peste 200.000 €, bani ce vor fi donați către „Spitale publice din bani privați” și pentru un spital de animale. Silviu Zaharia, alias Zed, a înfăptuit extragerea norocosului care s-a ales cu un Lamborghini Huracan.

Câștigătorul, în vârstă de 21 de ani, este student la Cluj și a optat pentru trecerea bolidului pe numele său în loc să aleagă 100.000 € din partea lui Zed. Silviu Zaharia numără zilele până când studentul își va revendica premiul și deja se gândește cu nostalgie la soarta mașinii sale de suflet.

Zed și-a donat Lamborghiniul Huracan pentru „Spitale publice din bani privați” și pentru un spital de animale

CANCAN.RO: Zi-mi și mie, de când s-a făcut extragerea, cât ești de trist în fiecare dimineață când te trezești, numărând zilele până când o să dai Lamborghiniul?!

Zed: Sunt cel mai fericit om, pentru că am reușit să facem un om fericit, care are 21 de ani, este un student în Cluj. Omul parțial nici nu știe unde să țină mașina, deci el practic nu are posibilitățile de a întreține așa ceva și a zis din start «dacă eu o să aleg mașina, o să o vând». Acum pregătim documentele și vineri va veni să o ia.

CANCAN.RO: Din 8.968 de comenzi, cât la sută din bani merg către „Spitale publice din bani privați” și cât la sută merg către asociația de animale?

Zed: Nu am făcut calculul total, o să pot să spun în viitorul apropiat, să extragem și costurile, tricourile, promovarea și ce a mai fost pe lângă. Primar, voiam să rezolv asta cu mașina, să știu că e făcută, ca lumea să vadă că mașina s-a dus la cineva care nu este prietenul meu, care este o persoană random din România, din Cluj. Și ce va face mai departe cu mașina este decizia lui.

CANCAN.RO: Am făcut un calcul la un moment dat și 8.968 de comenzi înseamnă vreo 200.000 de euro, cam cât era valoarea mașinii. Tu donezi toți cei 200.000 și 100.000 cash ar fi fost de la tine?

Zed: La campanie nu a fost nici mașina în preț, dacă eu aș fi dat din banii strânși cei 100.000 de euro, ar fi însemnat că dacă lua banii eu trebuia să extrag și valoarea mașinii din ecuație și rămâneam cu 0.

Zed, îngrijorat pentru soarta bolidului de suflet: „Persoana care o să o conducă trebuie să aibă foarte mare grijă!”

CANCAN.RO: Ai stat vreodată pe marginea patului să plângi dimineața? Mă aștept să îmi spui că da!

Zed: Da, dar nu din cauza mașinii. Am făcut un bine și cu asta a văzut și lumea că există persoane care se țin de ceea ce zic și cred că a crescut credibilitatea, respectul a crescut. Și pentru mine contează mai mult că facem un bine. Banii se fac, dar satisfacția de a face ceva pentru societate e mai mare decât prețul unei mașini.

CANCAN.RO: Dacă ție ți s-ar fi întâmplat ce i s-a întâmplat câștigătorului la 21 de ani, ai fi ales banii sau mașina?

Zed: Probabil aș fi ales mașina, pentru că poți să o valorifici mai bine decât banii. Dar acum depinde și de fiecare. Pentru că dacă alegi mașina trebuie să o și poți vinde, pentru că nu fiecare are posibilitatea ca mine, fiind din societatea de mașini și e mai ușor. Pentru el nu știu cum o să fie, cum o să o vândă, nu știu ce o să facă mai departe, nu m-am băgat să îl influențez într-un fel.

CANCAN.RO: Mă gândesc, dacă dacă la un moment dat vor apărea imagini cu mașina avariată?

Zed: Eu mă aștept la chestia asta, e aproape sigur. Depinde cine o s-o conducă. El știu că nu o să o conducă, pentru că a spus că nu vrea să o înmatriculeze, îl interesează mai mult banii. Dar persoana care o să o conducă trebuie să aibă foarte mare grijă. Oricum o să primesc sigur poze de pe unde o să fie mașina.

Chiar sunt curios ce o să se întâmple cu ea, nu știm, o să vedem. Deși am plâns la tablou, dar nu la mașină. Alina mi-a făcut o surpriză cu un tablou, este o pictură, au fost niște artiști din Polonia care au pictat mașina timp de o lună și Alina a organizat în așa fel încât să îl primim exact când mașina se dă. Am amintirea cu mașina forever pe perete.

