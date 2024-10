Andy Popescu și-a tras iubită nouă, sosia Cristinei ICH! „Regele bolizilor” din online o plimbă pe iubi cu private jet-ul

Andy Popescu este un nume răsunător în online, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut pe partea auto. Vloggurile sale, dar și clipurile de pe TikTok i-au adus cu repeziciune celebritatea și a ajuns să aibă comunități mari pe toate platformele de socializare. Influencerul deține adevărate bijuterii pe patru roți în colecția sa, iar la capitolul finanțe știm deja că nu stă rău deloc. Și pe plan personal se pare că lucrurile sunt în favoarea sa, iar acum și-a găsit liniștea în brațele unei domnițe șatene cu ochi albaștri ca cerul. CANCAN.RO a aflat detalii din interiorul relației celor doi, pe care vi le vom prezenta în cele ce urmează.

Celebrul vlogger și iubitor de mașini nu mai este un bărbat singur! Dacă în trecut spunea că este deranjat de domnișoarele care profită de bărbații potenți financiar, se pare că acum a găsit partenera perfectă. Ba mai mult decât atât, influencerul îi face toate poftele noii sale iubite și nici că se uită la bani pentru a-i intra în grații!

O plimbă cu bolizii lui și nu numai. Pentru o plimbare la Dusseldorf, Andy Popescu a ales să o ducă pe iubi cu avionul privat. Ce să mai, o tratează ca pe o adevărată prințesă!

Cine este noua iubită a lui Andy Popescu?

Știți cum se spune, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, iar noua iubită a cunoscutului vlogger este într-adevăr o apariție de senzație. Cu forme apetisante și chip angelic, șatena i-a sucit mințile cu ușurință lui Andy Popescu. Domnișoara, pe numele ei Paula Elena, l-a cucerit pe influencer cu ochii ei albaștri și frumusețea sa, iar noi am spune că seamănă izbitor cu Cristina ICH. CANCAN.RO a aflat că iubita „regelui bolizilor” din online ar fi fost manager la un club din Galați, apoi hostess la un cunoscut club din Centrul Vechi. O perioadă mergea și prin Qatar, unde poza ca model, dar sursele noastre au aflat că domnița și-ar fi încercat norocul și pe o platformă destinată adulților.

Bine, asta înainte să îl cunoască pe Andy Popescu. Acum, șatena „se flexează” cu fotografii și postări ba din mașinile iubitului său, ba de lângă avionul privat cu care o plimbă celebrul vlogger. Dar să ne amintim ce spunea unul dintre idolii tinerilor, în trecut, atunci când a fost întrebat ce părere are despre gold-diggerițele din ziua de astăzi.

„O femeie își dorește să se simtă protejată, să simtă securitate, sunt cele mai mari nevoi pentru o femeie. Întâi vine securitatea și după aceea vine fala. O femeie are nevoie de un bărbat care o duce bine material ca să se simtă protejată, nu că are ăla bani și să se laude ea cu banii. Că asta fac pipițele din România, e partea a doua. Dar o femeie are nevoie să se simtă protejată. Un bărbat care are bani îi oferă securitate. Și e și vina bărbaților că le fac pe femei «asta e gold digger, e pe bani, a dracului». Dar, de fapt, ea își dorește securitate. Că sunt și din astea care vor bani, e partea a doua”, declara Andy Popescu pentru CANCAN.RO.

