Ce a putut să facă ”Regele bolizilor” din răzbunare, pentru că iubita s-a cuplat cu fostul Prodancei. Două ”cadâne” la pachet, private jet și dezmăț la Istanbul!

Andy Popescu nu a pierdut timpul după relația cu sosia Cristinei ICH. V-am povestit deja faptul că Paula Elena, fosta iubită a regelui bolizilor s-a aruncat în brațele lui Flavius Nedelea, care o plimbă de zor cu iahtul său ba pe la Budapesta, ba pe la Monaco. Nu o duce deloc rău, dacă ne uităm atent la postările făcute pe rețelele de socializare ale șatenei. Nici celebrul vlogger nu a stat pe tușă și a lovit puternic! Tot cu private jet-ul, așa cum îi plăcea fostei iubite. Doar că de data aceasta a luat două domnițe, un combo blond-brunet, și le-a plimbat pe la turci. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andy Popescu a povestit totul despre escapada din Istanbul. Bine, așa cum chiar influencerul recunoaște, are o slăbiciune pentru brunetele cu ochi albaștri, iar Alina, una dintre domnișoare, bifa cu succes preferințele vlogger-ului auto.

Regele bolizilor a trecut rapid peste despărțirea de Paula Elena. Bine, relația a fost una de scurtă durată, mai exact trei săptămâni, iar povestea de amor s-a încheiat din cauza nepotrivirii de caracter. (VEZI AICI CE A SPUS ANDY POPESCU DESPRE DESPĂRȚIREA DE PAULA ELENA). Imediat, șatena s-a cuplat cu fostul Anamariei Prodan, dar nici Andy Popescu nu a stat cumințel. A luat două domnișoare și le-a urcat în avionul privat pentru o escapadă la Istanbul. Una dintre cele două domnițe este o prezență destul de cunoscută în peisajul monden. Mai exact, este vorba despre Lolrelai, care a venit la pachet cu o brunetă pe nume Alina. Însă îndrăgitul vlogger nu le duce inutil cu zăhărelul și nici nu le face promisiuni deșarte, nu vrea relație și basta! Distracția este cuvântul cheie!

Andy Popescu s-a „răzbunat” cu două domnișoare

„Între două nu te plouă, dar nici bine nu îți e”, dar această zicală nu i se potrivește deloc influencerului, ba dimpotrivă! O duce „ca-n pampas” cu două domnișoare, una blondă, alta brunetă. Lolrelai și Alina l-au încălzit pe Andy Popescu, sau mai bine spus, au fost pe post de cadâne, având în vedere că au poposit pe meleaguri turcești. Trio-ul s-a distrat și s-au bucurat de timpul petrecut împreună, iar Paula Elena este deja istorie pentru regele bolizilor din online.

„Eu am fost cu două fete la Istanbul, cu Lolrelai și cu Alina, fata aceasta brunetă. M-am distrat foarte tare cu ele, am stat toți în aceeași cameră. Toți aveau impresia că m-am culcat cu ele, spuneau că am stat în aceeași cameră sigur le-am făcut ceva. Dar știi cum e vorba aia, unul le plimbă, altul le iubește. Eu vreau să le plimb. Nu pot să spun că am o relație cu domnișoara brunetă, eu sunt singur acum. Eu am fost cu fata aceasta cu private jet-ul, a fost plăcerea mea, dar nu e ceva serios între noi. E ok să ieși azi cu una, mâine cu alta, atâta timp cât nu le promiți marea cu sarea. Fetele știu că doar stăm împreună, ne distrăm, iar totul e ok.

Nu caut neapărat o relație acum, dar viitoarea mea iubită trebuie să fie sinceră, apreciez mult sinceritatea, trebuie să avem lucruri în comun, să nu fie discrepanțe între noi. Ar trebui să aibă un vibe apropiat mie și să își dorească să evolueze. Eu consider că am evoluat foarte mult în ultimii ani, deoarece am vrut să învăț cât mai multe lucruri. Femeile apreciază un bărbat de la care au ce învăța. Noi, bărbații apreciem mai mult fizicul, ele vor un bărbat de la care să învețe, să evolueze împreună, ele vor ca bărbatul să aibă un anumit statut. Din punct de vedere fizic, ideal, pentru mine, e o brunetă cu ochi albaștri, cam acesta este tipul meu de femeie”, a declarat Andy Popescu pentru CANCAN.RO.

