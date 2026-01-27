Acasă » Știri » Angajații din România care au primit câte o mașină cadou: „Prima dată au crezut că e o glumă”

De: Simona Tudorache 27/01/2026 | 17:14
Viorel Nichiteanu a decis să își răsplătească angajații pentru munca pe care au depus-o în firma lui, care există pe piață de 20 de ani. El le-a făcut cadou câte o mașină.

Primarul comunei Miorcani a mers alături de ei la o reprezentanță pentru a-și alege vehiculele cu care se vor plimba de acum înainte. Au fost achiziționate mașini de la BMW, Volkswagen, Mercedes și Suzuki. Unul dintre angajați s-a ales și cu un ATV 6×6, util pentru activitățile agricole.

Viorel Nichiteanu a ales să facă acest gest după vânzarea unui pachet important de acțiuni și cu gândul la fiul lui, care astăzi nu mai este. Afaceristul nu vrea să se oprească aici și se gândește să își mai surprindă angajații și pe viitor.

„În urma vânzării unui pachet consistent de acțiuni al societății fondată de mine încă din anul 2005, m-am gândit că, din cauza faptului că băiatul meu, care a fost administrator 15 ani la acea societate, a decedat, să fac câte un cadou muncitorilor care au lucrat de-a lungul timpului câte o mașină pe placul fiecăruia. Suma alocată pentru fiecare mașină este până la 30.000 de euro. Nouă mașini în total”, a declarat primarul.

De ce a făcut Viorel Nichiteanu acest gest

Edilul a oferit mașini oamenilor care l-au susținut necondiționat și i-au fost aproape pe parcursul mai multor ani. Oamenii au crezut că e o glumă la început, apoi s-au convins că totul e real.

„Eu de profesie sunt inginer mecanic, știu ce înseamnă o mașină, un motor. Am terminat facultatea în 1980, de atunci lucrez numai în agricultură, în afară de anii de când sunt primar, din 2008. Angajații mei sunt băieți cu care lucrez din 1980, din 2000, din 2005 și consider că este o răsplată pe măsura a tot ceea ce au făcut până acum. Prima dată au luat-o în glumă, dar tot insistând să-și ia fiecare câte o mașină și-au dat seama că este serios”, a mai spus Nichțeanu.

Ce alte gesturi caritabile mai plănuiește primarul

Primarul vrea să ajute și persoanele cu dizabilități pe viitor, dar și pe cei nevoiași, care nu au un acoperiș așa cum trebuie deasupra capului sau au casele neizolate. Primarul a început deja să ofere mâncare mai multor persoane.

„În continuare vreau să mă ocup de acte de caritate. Vreau să ajut persoane cu dizabilități, persoanele vârstnice, pe cei care nu au posibilități materiale. Deja am început să dau mâncare la peste 100 de persoane din cele 3 localități: Rădăuți, Rediu și Miorcani. Vreau să modernizez, să izolez și să acopăr în jur de vreo 30 de case și, pe măsură ce o să apară și alte nevoi ale cetățenilor, o să le stau la dispoziție. Pentru o serie de persoane plătesc diferența de vechime la CAS să poată ieși la pensie, că au lucrat la CAP și sunt oameni bolnavi. Ajut copii, oameni sărmani, ajut cu toată dragostea”, a mai spus Viorel Nichiteanu.

