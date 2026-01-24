Ce pensie trebuie să ai ca să primești medicamente gratis. Cine va beneficia

Mulți pensionari din România se confruntă cu probleme de sănătate și au nevoie de tratamente care pot fi destul de costisitoare. Pentru a beneficia de medicamente gratuite sau compensate este obligatorie trimiterea de la medicul de familie. Sistemul de sănătate oferă, în continuare, o serie de facilități importante pentru persoanele cu venituri mici, chiar și în contextul măsurilor economice recente.

Mulți pensionari români suferă de probleme de sănătate care necesită tratamente permanente, iar costurile pot deveni greu de suportat, mai ales în contextul actual. Prețurile la alimente, utilități și servicii au crescut semnificativ din cauza inflației, ceea ce face ca bugetul lunar al persoanelor vârstnice să fie tot mai limitat. Accesul la medicamente gratuite sau compensate devine esențial pentru menținerea unui nivel decent de trai decent în Români.

În ceea ce privește medicamentele gratuite sau aproape gratuite, criteriul principal este nivelul pensiei. Pensionarii care au un venit lunar mai mic de 2.020 lei pot beneficia de o compensare de 90% pentru anumite medicamente.

Acest prag a fost majorat recent, după recalcularea pensiilor, fiind anterior stabilit la 1.800 de lei. Practic, peste 2,3 milioane de persoane se încadrează acum în această categorie și pot cumpăra tratamentele la prețuri mult mai mici.

Compensarea se aplică în special pentru medicamente, în limita unei sume lunare stabilite, iar diferența este acoperită din fondurile statului și ale Ministerului Sănătății. Astfel, pensionarii plătesc doar o mică parte din costul real al tratamentului, ia bugetul lor nu este atât de afectat din cauza problemelor de sănătate.

Sistemul de compensare este structurat pe patru niveluri. Există medicamente compensate în proporție de 20%, 50%, 90% și chiar 100%, în funcție de tipul afecțiunii și de lista în care sunt incluse. Acestea sunt recomandate de medicii specialiști care fac testarea înainte de oferirea unui diagnostic.

