Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit

De: Simona Tudorache 29/01/2026 | 12:29
În România, există mulți vârstnici cu pensie minimă, asta chiar dacă au muncit o viață întreagă pentru asta. Mulți nu au avut, însă, tot salariul trecut pe cartea de muncă sau au avut un venit minim pe economie. Alții au muncit suplimentar, dar angajatorul a uitat să le treacă și acele ore. Acum toți au de suferit și au obosit să mai spere că se poate schimba ceva.

Sufocați de prețurile tot mai mari, de facturi și de taxele lui Bolojan, vârstnicii se descurcă tot mai greu.
Ca să trăiești decent în România, ca pensionar, ai nevoie de un venit de peste 3.800 de lei, dar doar 1.500.000 de persoane se pot lăuda că îl obțin. Restul își duc existența cu greu.

Pensia minimă este, astăzi, de 1.281 de lei. Ca să primești lunar această sumă, e nevoie să ai vârsta de pensionare și un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Unii nu au muncit doar atâția ani, dar nu câștigă mai mult, semn că în sistemul de pensii domină haosul.

Vârstnicii se descurcă tot mai greu cu pensia pe care o obțin

Un pensionar care a lucrat aproape 27 de ani. A avut surpriza să constate că la pensie obține doar 1.281 de lei, chiar dacă a primit și un punct de stabilitate. El a avut un salariu minim la job și nu a avut toate orele de muncă trecute în contract.

„Aveam salariul minim de 500 de lei, dar totuși să ies cu o pensie de 1.281 de lei? Alții care muncesc doar 15 ani (contribuția pentru pensia minimă) iau tot 1.281 de lei. E drept?”, spunel el cu amărăciune.

Pensionarul ar putea încerca să depună acte pentru o recalculare, dar asta ar însemna să mai aștepte un an. O altă persoană regretă că a muncit mult, deoarece nu se ajunge cu banii pe care îi primește lunar.

„Mă întreb, oare nu era mai bine să muncesc minimul impus, de 15 ani, și să iau o pensie de 1.281 de lei? Am muncit 35 de ani și voi lua 2.000 de lei”, precizează ea.

Un alt vârstnic menționează că a muncit pe salariul minim pe economie, iar acum la pensie, are de suferit. El nu se alege cu prea mulți bani. După 37 de ani și 10 luni de muncă primește 1.930 de lei. „Am fost plătit cu salariul minim pe economie toată viața”, precizează el.

„Eu am 39 de ani și câteva luni de contribuție și am o pensie de nici 1.800 lei”, vine replica altuia.

