Acasă » Știri » Legături cu România în cazul Epstein: cine e românca ce apare în documentele oficiale

Legături cu România în cazul Epstein: cine e românca ce apare în documentele oficiale

De: Andrei Iovan 31/01/2026 | 20:31
Legături cu România în cazul Epstein: cine e românca ce apare în documentele oficiale

Au apărut informații la care nimeni nu se aștepta. Numele Corinei Tarniță, cercetătoare româncă la Princeton, apare în documente asociate cazului Epstein într-un context care ridică semne de întrebare. Vorbim despre emailuri și documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA, în care apar transferuri de mii de dolari către o fată din România și mențiuni clare despre două fete de la Universitatea din Iași.

Documentele nu conțin acuzații penale explicite. Dar descriu suficient de clar o situație incomodă. Epstein avea legături funcționale, inclusiv cu persoane și insituții din România.

Româncele care apar în documente legate de Jeffrey Epstein

Într-un schimb de emailuri din 2009 apare o formulare clară: „fata din România, care va primi 10.000 de dolari”. Acest mesaj este urmat de detalii bancare pentru transfer, inclusiv o adresă din Iași. În același document mai apare o sumă, 5.000 de dolari, tot sub forma unui transfer rapid.

Într-un alt document EFTA, Jeffrey Epstein cere informații despre România. Mai exact, întreabă de la ce universitate din țara noastră au fost luate fetele. Iar răspunsul vine direct de la Corina Tarniță: „Cele două fete erau ambele de la Universitatea din Iași, România.” Nu sunt date nume și nici nu apar date suplimentare. Apariția Corinei Tarniță în aceste documente este legată de profesorul Martin Nowak, figură academică investigată public pentru relațiile cu Epstein. În dosarele Epstein, legăturile nu apar mereu sub forma unor întîlniri directe, ci mai degrabă ca un mecanism în care oamenii confirmă informații, deschid uși și fac legături între părți. Iar aici apare și numele Corinei Tarniță, într-un schimb de emailuri în care Epstein cere lămuriri despre România.

Corina Tarniță și Martin Nowak (stânga) . Sursa: The Harvard Gazette

Cu toate acestea, nu există un document care să descrie cu exactitate o faptă penală sau acuzații la adresa româncei de exploatare sau trafic. Sunt informații, care puse cap la cap, ridică niște semne de întrebare.

CITEȘTE ȘI – Noi documente în dosarul Epstein. Omul de afaceri nu a fost supravegheat în mod adecvat înainte de a muri în închisoare

NU RATA – Victimele lui Jeffrey Epstein cer ca Prințul Andrew să fie urmărit penal. Mai multe informații secrete urmează să iasă la iveală

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin Scărlătescu a uitat-o definitiv pe Doina Teodoru! Cum s-a fotografiat bucătarul cu partenera sa
Știri
Cătălin Scărlătescu a uitat-o definitiv pe Doina Teodoru! Cum s-a fotografiat bucătarul cu partenera sa
E clar, se lasă cu scandal mare! Andreea Bălan: ”Iulia Albu și Raluca Bădulescu sunt cele mai toxice”
Știri
E clar, se lasă cu scandal mare! Andreea Bălan: ”Iulia Albu și Raluca Bădulescu sunt cele mai toxice”
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată în mână și curățați zăpada”
Adevarul
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Promotor.ro
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cătălin Scărlătescu a uitat-o definitiv pe Doina Teodoru! Cum s-a fotografiat bucătarul cu partenera ...
Cătălin Scărlătescu a uitat-o definitiv pe Doina Teodoru! Cum s-a fotografiat bucătarul cu partenera sa
E clar, se lasă cu scandal mare! Andreea Bălan: ”Iulia Albu și Raluca Bădulescu sunt cele mai toxice”
E clar, se lasă cu scandal mare! Andreea Bălan: ”Iulia Albu și Raluca Bădulescu sunt cele mai toxice”
Ce salariu are o farmacistă la Dr. Max, în 2026. Cât primește lunar în funcție de experiență
Ce salariu are o farmacistă la Dr. Max, în 2026. Cât primește lunar în funcție de experiență
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit ...
Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit greii muzicii românești
Vezi toate știrile
×