Legături cu România în cazul Epstein: cine e românca ce apare în documentele oficiale

Au apărut informații la care nimeni nu se aștepta. Numele Corinei Tarniță, cercetătoare româncă la Princeton, apare în documente asociate cazului Epstein într-un context care ridică semne de întrebare. Vorbim despre emailuri și documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA, în care apar transferuri de mii de dolari către o fată din România și mențiuni clare despre două fete de la Universitatea din Iași.

Documentele nu conțin acuzații penale explicite. Dar descriu suficient de clar o situație incomodă. Epstein avea legături funcționale, inclusiv cu persoane și insituții din România.

Româncele care apar în documente legate de Jeffrey Epstein

Într-un schimb de emailuri din 2009 apare o formulare clară: „fata din România, care va primi 10.000 de dolari”. Acest mesaj este urmat de detalii bancare pentru transfer, inclusiv o adresă din Iași. În același document mai apare o sumă, 5.000 de dolari, tot sub forma unui transfer rapid.

Într-un alt document EFTA, Jeffrey Epstein cere informații despre România. Mai exact, întreabă de la ce universitate din țara noastră au fost luate fetele. Iar răspunsul vine direct de la Corina Tarniță: „Cele două fete erau ambele de la Universitatea din Iași, România.” Nu sunt date nume și nici nu apar date suplimentare. Apariția Corinei Tarniță în aceste documente este legată de profesorul Martin Nowak, figură academică investigată public pentru relațiile cu Epstein. În dosarele Epstein, legăturile nu apar mereu sub forma unor întîlniri directe, ci mai degrabă ca un mecanism în care oamenii confirmă informații, deschid uși și fac legături între părți. Iar aici apare și numele Corinei Tarniță, într-un schimb de emailuri în care Epstein cere lămuriri despre România.

Cu toate acestea, nu există un document care să descrie cu exactitate o faptă penală sau acuzații la adresa româncei de exploatare sau trafic. Sunt informații, care puse cap la cap, ridică niște semne de întrebare.

