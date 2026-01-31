Acasă » Știri » E clar, se lasă cu scandal mare! Andreea Bălan: ”Iulia Albu și Raluca Bădulescu sunt cele mai toxice”

E clar, se lasă cu scandal mare! Andreea Bălan: ”Iulia Albu și Raluca Bădulescu sunt cele mai toxice”

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 20:12

Artista Andreea Bălan a acceptat provocarea unei ediții speciale a emisiunii „La Măruță”, în cadrul segmentului „Sosurile picante”, unde invitații sunt supuși simultan unor sosuri extrem de iuți și unor întrebări incomode despre viața personală și profesională. Iată ce a spus artista despre Iulia Albu și Raluca Bădulescu!

Ediția s-a concentrat pe aspecte ale vieții în showbiz, dinamica relațiilor dintre vedete și modul în care criticile publice influențează imaginea și percepția publicului. Invitații segmentului „Sosurile picante” sunt provocați să răspundă la întrebări directe despre colegii de breaslă și evenimente din industria divertismentului, într-un format care combină umorul cu momente de tensiune.

Andreea Bălan: ”Iulia Albu și Raluca Bădulescu sunt cele mai toxice”

Andreea Bălan a atras atenția asupra comportamentului unor vedete din showbiz-ul românesc, menționând că de-a lungul timpului anumite personalități au criticat constant colegii fără a ține cont de evoluția sau schimbările acestora. Ea a subliniat că astfel de atitudini pot fi considerate toxice, mai ales atunci când comentariile sunt repetate fără empatie și fără o înțelegere reală a contextului sau a parcursului profesional al celor vizați.

Andreea Bălan: Raluca Bădulescu și Iulia Albu. Le-am mai zis și data trecută? Așa. Pentru că ele, de-a lungul timpului, au vorbit urât despre alți oameni, fără empatie, și nu s-au gândit la sentimentele celor pe care ei îi critică. Și de aceea mi se pare toxic, pentru că e important cât de cât.

Cătălin Măruță: Citim întrebarea?

Andreea Bălan: Da, citim.

Cătălin Măruță: Pe cine ai numit cea mai toxică vedetă din showbiz-ul românesc? Aș vrea să le spunem telespectatorilor că niciodată nu sunt sugerate nume sau nu sunt sugerate persoane. Pur și simplu este alegerea fiecărui invitat să răspundă și să spună ce crede el. Tu ai spus Raluca Bădulescu și Iulia Albu pentru că te-au criticat.

Andreea Bălan: Da. Da, da, mult, da. Și n-au stat să urmărească evoluția mea. Și e foarte ușor să tot repeți o narațiune, dar fără să studiezi personajul și să vezi dacă cumva a evoluat și s-a schimbat. Și aici, na, intră și mai mulți oameni care dau cu hate. Nu își updatează, știi, narațiunea.

