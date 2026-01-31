Acasă » Știri » Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile

Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 18:08
România se confruntă cu un val de frig care acoperă aproape jumătate din teritoriu, iar meteorologii anunță că temperaturile vor rămâne extrem de scăzute până la mijlocul săptămânii viitoare. Când scăpăm de ger și pentru câte zile 

Nopțile și diminețile vor fi deosebit de geroase, iar gerul va persista în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile nordice, nord-estice și în zonele montane. În această perioadă, autoritățile au emis alerte cod galben de ger, valabile până luni, 2 februarie, pentru a preveni efectele negative ale temperaturilor foarte scăzute asupra populației, animalelor și infrastructurii.

În contextul acestor condiții, precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua să se manifeste până miercuri, 4 februarie. Stratul de zăpadă existent se poate menține sau chiar se poate îngroșa în zonele unde ninsoarea va fi mai abundentă, iar drumurile, trotuarele și căile ferate vor necesita atenție sporită din partea autorităților și a populației. Ghețușul, poleiul și ceața sunt fenomene meteorologice așteptate pe parcursul acestor zile, ceea ce poate genera condiții dificile pentru circulația rutieră și aeriană.

După această perioadă de ger, un val de aer mai cald va pătrunde în țară, influențând semnificativ vremea începând de miercuri. Temperaturile vor crește treptat, iar pe parcursul zilelor următoare se estimează că în vestul și centrul țării mercurul din termometre va depăși pragul de 10 grade Celsius. În general, valorile diurne vor oscila între 0 și 10 grade, izolat chiar mai ridicate, iar nopțile vor rămâne reci, cu temperaturi între -4 și -6 grade Celsius. Această încălzire temporară va aduce și schimbări în tipul de precipitații, trecând de la ninsoare la ploaie în zonele afectate de aerul mai cald.

Trecerea de la temperaturile foarte scăzute la cele mai ridicate într-un interval scurt poate duce la formarea depunerilor de polei și ghețuș, în special în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă. Fenomenele de ceață vor fi de asemenea frecvente, afectând vizibilitatea și siguranța traficului rutier. Autoritățile recomandă prudență în circulație, îmbrăcăminte adecvată pentru temperaturi foarte scăzute și supravegherea copiilor și a persoanelor vulnerabile, care sunt mai expuse efectelor frigului intens.

Încălzirea care va urma nu va fi de lungă durată. Meteorologii prognozează că după câteva zile cu temperaturi pozitive, gerul va reveni asupra României, în special în zonele de est și nord-est, în jurul datei de 9-10 februarie. Această alternanță rapidă între temperaturi extreme, de la ger intens la valori pozitive și apoi din nou la temperaturi scăzute, poate genera tensiuni în infrastructură și dificultăți pentru sistemul energetic, precum și pentru agricultură și creșterea animalelor.

