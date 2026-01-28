Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarna revine în forță în România, iar Capitala nu face excepție. După câteva zile surprinzător de blânde pentru final de ianuarie, cu temperaturi care au urcat până la 9–10 grade Celsius, meteorologii Accuweather anunță o schimbare bruscă și severă de vreme.

Bucureștiul se pregătește pentru revenirea ninsorilor, iar prognoza indică momentul exact în care orașul va intra din nou sub influența unui episod de iarnă autentică.

Iarnă cruntă în toată România

Potrivit datelor meteo zilnice, primele semne ale răcirii apar vineri, 30 ianuarie, când ploile și temperaturile negative din timpul nopții anunță apropierea unui front rece. Maxima zilei va fi de doar 7°C, iar minima va coborî la -1°C, marcând începutul unei tranziții rapide către vreme de iarnă. Această răcire pregătește terenul pentru ninsorile prognozate în weekend.

Sâmbătă, 31 ianuarie, Bucureștiul intră oficial sub influența ninsorilor. Prognoza indică o maximă de 1°C și o minimă de -5°C, valori care permit depunerea unui strat de zăpadă. Conform estimărilor detaliate, ninsoarea va începe în jurul orei 07:00 și se va opri la ora 12:00, fiind un episod concentrat, dar suficient de intens pentru a afecta traficul și activitățile din prima parte a zilei.

Pe ce dată se întorc ninsorile în București

Totodată, cantitatea de zăpadă estimată pentru Capitală este cuprinsă între 1 și 3 centimetri, scenariu considerat cel mai probabil, cu o șansă de 59%. De asemenea, există și posibilitatea unor depuneri mai consistente, de 3–6 centimetri, însă probabilitatea este redusă, de doar 18%.

Mai mult, doar 5% dintre scenarii indică acumulări de peste 6 centimetri. În același timp, probabilitatea ca stratul de zăpadă să fie sub 1 centimetru este de 12%, iar şansele de depunere minimă sau inexistentă sunt de 6%.

ANM anunță cod portocaliu de ninsori și viscol. Urgia revine în România!