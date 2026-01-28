Acasă » Știri » Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

De: David Ioan 28/01/2026 | 07:57
Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarna revine în forță în România, iar Capitala nu face excepție. După câteva zile surprinzător de blânde pentru final de ianuarie, cu temperaturi care au urcat până la 9–10 grade Celsius, meteorologii Accuweather anunță o schimbare bruscă și severă de vreme.

Bucureștiul se pregătește pentru revenirea ninsorilor, iar prognoza indică momentul exact în care orașul va intra din nou sub influența unui episod de iarnă autentică.

Iarnă cruntă în toată România

Potrivit datelor meteo zilnice, primele semne ale răcirii apar vineri, 30 ianuarie, când ploile și temperaturile negative din timpul nopții anunță apropierea unui front rece. Maxima zilei va fi de doar 7°C, iar minima va coborî la -1°C, marcând începutul unei tranziții rapide către vreme de iarnă. Această răcire pregătește terenul pentru ninsorile prognozate în weekend.

Sursa: Accuweather

Sâmbătă, 31 ianuarie, Bucureștiul intră oficial sub influența ninsorilor. Prognoza indică o maximă de 1°C și o minimă de -5°C, valori care permit depunerea unui strat de zăpadă. Conform estimărilor detaliate, ninsoarea va începe în jurul orei 07:00 și se va opri la ora 12:00, fiind un episod concentrat, dar suficient de intens pentru a afecta traficul și activitățile din prima parte a zilei.

Pe ce dată se întorc ninsorile în București

Totodată, cantitatea de zăpadă estimată pentru Capitală este cuprinsă între 1 și 3 centimetri, scenariu considerat cel mai probabil, cu o șansă de 59%. De asemenea, există și posibilitatea unor depuneri mai consistente, de 3–6 centimetri, însă probabilitatea este redusă, de doar 18%.

Sursa: Accuweather

Mai mult, doar 5% dintre scenarii indică acumulări de peste 6 centimetri. În același timp, probabilitatea ca stratul de zăpadă să fie sub 1 centimetru este de 12%, iar şansele de depunere minimă sau inexistentă sunt de 6%.

CITEŞTE ŞI: -50 de grade Celsius în SUA. Furtuna de iarnă are urmări tragice: 22 de persoane au murit

ANM anunță cod portocaliu de ninsori și viscol. Urgia revine în România!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Știri
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până pe Instagram
Știri
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până…
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea...
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
Gandul.ro
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care s-au fotografiat cu arme albe: „Realitatea a devenit alarmantă”
Adevarul
Fostul șef ANPC publică amenințările primite de fiul său de la tineri care...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de schimbări care aduc stabilitate, optimism și mult noroc
Click.ro
Cele trei zodii care intră într-o perioadă favorabilă după 27 ianuarie 2026. Au parte de...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
Gandul.ro
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Câți euro a primit eliminata Alina Ceban, de la Pro TV, pentru cele 4 săptămâni la Desafio: Aventura
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat ...
Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până pe Instagram
Orașul din România în care se nasc cei mai inteligenți oameni din țara noastră. Nu este București!
Orașul din România în care se nasc cei mai inteligenți oameni din țara noastră. Nu este București!
Cine este, de fapt, omulețul Pringles? Povestea surprinzătoare a celui mai faimos mustăcios din lume
Cine este, de fapt, omulețul Pringles? Povestea surprinzătoare a celui mai faimos mustăcios din lume
Cătălin Măruță s-a ”autopropus” la Antena 1! Legătura cu Mona Segall și anunțul fără rețineri
Cătălin Măruță s-a ”autopropus” la Antena 1! Legătura cu Mona Segall și anunțul fără rețineri
Ethan Hawke spune lucrurilor pe nume! De ce Tom Cruise l-a făcut să se simtă „furios” și „inferior” ...
Ethan Hawke spune lucrurilor pe nume! De ce Tom Cruise l-a făcut să se simtă „furios” și „inferior” ca actor
Vezi toate știrile
×