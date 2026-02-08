Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini

În inima României există un loc unde aerul este considerat cel mai curat din țară, iar liniștea pare să vindece orice oboseală: Fundata. Această localitate de munte este situată la aproximativ 1.360 de metri altitudine și reprezintă una dintre cele mai înalte așezări permanente din România, fiind încadrată spectaculos între Munții Bucegi și masivul Piatra Craiului.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale localității este microclimatul său aparte. Măsurătorile realizate de stațiile meteo din zonă arată că aerul este extrem de pur, lipsit aproape complet de poluare, datorită poziționării izolate și absenței activităților industriale. Tocmai de aceea, Fundata este adesea aleasă de cei care caută un loc pentru relaxare, refacere și respirație curată, departe de aglomerația orașelor.

Declarată sat turistic încă din anul 1973, Fundata și-a păstrat farmecul autentic al satului de munte. Tradițiile sunt încă vii, iar stilul de viață al localnicilor este strâns legat de creșterea animalelor și de prelucrarea produselor naturale. Brânzeturile de casă, pastrama și laptele proaspăt sunt doar câteva dintre bunătățile apreciate de vizitatori.

Iernile sunt lungi și aspre, uneori întinzându-se pe aproape jumătate de an, cu zăpezi consistente care transformă satul într-un peisaj de poveste. Localnicii își amintesc perioadele în care nămeții ajungeau până la acoperișuri, iar deplasarea se făcea cu dificultate.

Fundata este situată la granița dintre județele Brașov și Argeș, în Pasul Rucăr-Bran, fiind accesibilă dinspre Brașov sau Pitești pe drumul E574, un traseu montan cu serpentine. Se află la aproximativ 42 km de Brașov, 26 km de Râșnov și 102 km de Pitești. Din București se ajunge fie pe ruta Pitești – Câmpulung – Rucăr, fie prin Ploiești – Predeal – Râșnov.

Dincolo de liniște și aerul pur, Fundata este un punct excelent de plecare pentru explorări în natură. Turiștii pot vizita Prăpăstiile Zărnești, Cheile Moieciului sau Dâmbovicioara, pot face drumeții în Piatra Craiului sau pot ajunge la barajul Pecineagu și la lacurile din zonă.

