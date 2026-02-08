Acasă » Știri » Andreea Bănică demolează industria influencerițelor din România: “Au niște aere și se cred Dumnezeu pe pământ”

Andreea Bănică demolează industria influencerițelor din România: “Au niște aere și se cred Dumnezeu pe pământ”

De: Irina Vlad 08/02/2026 | 18:21
În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Andreea Bănică scutură din temelii industria influencerițelor din România. Aparițiile agresive de pe TikTok, apoi din media și tabloide, urmate de o faimă nemeritată a pseudo-vedetelor, așa cum le-a numit, au fost taxate cu argumente solide și principii clare – emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.  

Se poate spune că Andreea Bănică face parte din brigada artiștilor pionieri din România. A debutat în muzică în anul 1998, când a pus bazele primei trupe de fete (Exotic) din industria muzicală de la acea vreme. Apariția celor trei exotice a dat peste cap tot ceea ce se știa până atunci, marcând începutul unei perioade de transformare și evoluție a muzicii. De atunci și până acum, parcursul Andreei Bănică a continuat să fie într-o continuă schimbare, imaginea sa fiind și acum, după o carieră de peste 20 de ani, relevantă în industria muzicală.

Andreea Bănică a fost invitată în cea mai nouă ediție CANCAN EXCLUSIV.

Andreea Bănică: ”Se cred Dumnezeu pe pământ și nici nu știu cine sunt”

De la an la an, Andreea Bănică a rămas constantă și a încercat să se adapteze tuturor schimbărilor din industrie – și nu numai – de la debutul său într-o trupă de fete, până în prezent, la statutul de artist solo. Chiar și în aceste condiții, cu toată deschiderea din lume către tot ceea ce este nou și la modă, artista nu crede în „meseria” de influencer din ziua de azi. Declarațiile sale vin în contextul în care unii creatori de conținut au acaparat mediul online, eclipsând (uneori) adevăratele celebrități.

În cea mai nouă ediție CANCAN EXCLUSIV, care poate fi urmărită începând cu ora 18:00 pe YouTube Cancan, Andreea Bănică și-a menținut poziția tranșantă vizavi de influenceri și și-a exprimat nemulțumirea față de persoanele care se fac cunoscute după o expunere agresivă în online, în detrimentul artiștilor consacrați, care au o carieră construită prin talent, muncă și experiență.

„Toată lumea acum este vedetă pe TikTok. Sunt fete pe care nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea. Doamne, au niște aere și niște… se cred Dumnezeu pe pământ și nici măcar nu știu cine sunt. Am avut foarte multe ocazii să văd așa fete, femei, stând lângă mine, nu știam cine sunt și am aflat apoi. Pentru mine termenul de vedetă, persoană publică, înseamnă să ai o meserie în spate.

Ești actriță, actor, prezentator, cântăreț, solist, cântăreț de jazz, manele, ce vrei tu. Faci ceva, te ocupi de ceva. Cu ce te ocupi? Stai în online și dai sfaturi de mamă, că le știm pe toate. Eu nu mai pot cu treaba asta. Toate femeile care nasc sunt influencerițe și există multe fraiere care le cred”, a spus Andreea Bănică la CANCAN EXCLUSIV.

