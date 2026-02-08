Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era “în concediu forțat”. Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate

Continuăm investigația în legătură cu românca prezentă în dosarele Epstein. V-o prezentam pe Andra Maria Stroe, care legase o legătură de strânsă prietenie și mentorat, deocamdată atât găsisem în mailurile prezentate publicului de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Intimitatea era totuși mare, Epstein îi trimitea Andrei cadouri, camere de luat vederi și îi dădea sfaturi de viață, cei doi cunoscându-se cu siguranță și personal. Nu putem încă ști în ce fel a avut loc primul lor contact dar probabil prin prisma ocupației Andrei care pe lângă studii se ocupa și cu modellingul la unele din cele mai mari case de modă. Despre toate acestea a scris aici CANCAN.RO.

Rămăsesem la luna iunie a anului 2008, mai exact data de 27, când Epstein o anunța pe Ana Maria Stroe că este forțat să meargă într-un concediu obligatoriu. Adică la pușcărie, lucru însă pe care nu i-l dezvăluia Anei Maria. Următorul mail dintre cei doi, este din data de 22 iulie. Mai exact Ana Maria îi scrie lui Epstein. Andra spune că a terminat recent ceva (probabil se referă la examenul despre care vorbeam în ultimul articol) și a obținut nota 8,50, deși spera la mai mult. A petrecut un weekend prelungit la mare, în Mamaia, unde s-a distrat cu o prietenă.

Mesaje către mentorul Epstein din vacanță

Ea menționează că s-a gândit la el (Epstein) și la ce sfat ar fi primit într-o anumită situație, dar până la urmă a rezolvat singură problema. Acum este nesigură ce direcție profesională să urmeze – se gândește fie la modeling, fie la un curs pentru a deveni stewardesă, posibil începând la TAROM, deoarece îi place să călătorească, deși nu este sigură dacă i-ar plăcea stilul de viață mereu pe drum.

În final, îl întreabă pe interlocutor ce mai face, sugerează că acesta nu pare fericit cu locul în care se află (la închisoare) și îl invită să îi povestească, dacă are timp, ce s-a întâmplat.

Ocupat fiind cu cazarea la mititica, Epstein răspunde acestui mail din 22 iulie abia pe data de 11 octombrie, când deja trecuse la un regim semi-deschis, din informațiile noastre Epstein putând chiar să iasă din închisoare pentru a munci urmând să se întoarcă seară de seară și să doarmă în celulă. Acesta o întreabă pe Andra ce face și dacă se află la Paris.

5000 de dolari de la „tăticul” Epstein

Pe data de 20 octombrie Epstein revine cu un nou mail. Andra este anunțată că i se vor trimite 5.000 de dolari pentru a o ajuta să nu ia decizii influențate de bani- grijă paternă nu alta! Este rugată să o contacteze pe Lesley sau să trimită detaliile bancare pentru ca transferul să poată fi făcut și este încurajată să se bucure de sprijinul primit.

2009 un an de întâlniri extinse

Următoarea data când numele Andrei apare în documente este pe 21 mai 2009. Indirect, se vorbește despre ea din ce ne dăm seama, adresa de mail cu care se conversează este acoperită dar subiectul mailului este ”andra”. Se discută ora sosirii și plecării unei persoane- Andrei?- , fiind propuse mai multe variante de zbor. Persoana, Andra, urma să ajungă a doua zi. Dacă privim data mailului, 21 mai 2009, vedem că era într-o zi de joi, practic persoana- Andra urma să vină pentru un week-end prelungit. De altfel Jeffrey Epstein cere ca persoana respectivă să plece mai târziu marți, iar interlocutorul confirmă un nou interval orar, pe care Epstein îl acceptă.

Ulterior, Epstein întreabă dacă persoana respectivă își cunoaște programul și cum se simte fizic. În ultimul mesaj, se menționează că aceasta este răcită, are un control oftalmologic programat sâmbătă și o doare burta. Urmează și un răspuns ironic al lui Epstein, în care acesta pare a transmite că nu crede că persoana nu se simte bine ci doar inventează pentru a scăpa de o obligație.

Dentist pe banii lui Epstein

Până pe data de 29 iulie numele Andrei nu mai apare în mailurile puse la dispoziție. Pe 29 iulie însă, contabila Bella Klein, îi cere lui Epstein permisiunea de a achita o factură către Dr Magnani. O factură pentru Andra. În valoare de 5,225 de dolari. Am căutat și în documentele dezvăluite de Departamentul de Justiție și am găsit chiar și factura cu pricina. Dr Magnani, dentist, i-a reparat ceva prin gură Andrei, ceea ce dovedește că Andra deja fusese în Statele Unite, din moment ce se trata la un medic din New York. Ba chiar, dacă privim datele din factură reiese că Andra s-a aflat în Statele Unite cel puțin de la data de 21 aprilie 2009 până la finalizarea lucrărilor dentare la 28 mai 2009. Dacă privim retrospectiv, totul face sens. Probabil Andra era cazată în New York, acolo unde își repara dinții, iar din când în când îl vizita pe Epstein. Nu știm sigur, presupunem.

O nouă întrevedere și mesaje romantice!

Următoarea conversație dintre românca noastră și milionarul Epstein are loc pe 29 noiembrie 2009. Este un schimb de emailuri despre probleme apărute în timpul unei călătorii.

Andra anunță că a ratat zborul direct și că va ajunge în Miami mai târziu, deoarece trebuie să zboare prin Dallas. Ea cere adresa locului unde urma să fie cazată pentru a completa un formular la controlul de frontieră. I se transmite adresa din West Palm Beach.

Ulterior, Andra spune că este deja în avion și că va ajunge la 23:20. Mai târziu revine cu un nou mesaj în care explică faptul că avionul are probleme tehnice, întârzie de mai multe ore și există riscul să piardă conexiunea din Dallas. Ea menționează că este blocată de aproximativ șapte ore în aeroportul din Londra și că ziua nu decurge deloc bine. Mesajele se încheie cu ” Kiss”. Romantic. O nouă vacanță în compania lui Epstein.

Discuția continuă iar Epstein sugerează ca Andra să încerce să fie redirecționată prin New York direct către West Palm Beach. În al doilea mesaj, i se recomandă ca, dacă ajunge în Dallas, să verifice dacă există un zbor direct către West Palm Beach pentru a economisi timp. Se scrie și destul de grăbit un- abia aștept să te văd!

În ultimul mesaj, se transmite că nu trebuie să se streseze sau să se forțeze prea mult cu această călătorie și că, dacă nu reușește să ajungă, întâlnirea poate fi reprogramată pentru luna ianuarie.

