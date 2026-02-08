Clipe de coșmar într-un parc de distracții! Momentul în care un carusel a cedat în aer, în timp ce 26 de oameni se aflau în el

Un incident grav a avut loc sâmbătă seara într-un parc de distracții din India, unde o instalație de agrement s-a defectat în timpul funcționării și s-a prăbușit cu tot cu pasageri. În momentul accidentului, în carusel se aflau 26 de persoane, iar căderea bruscă a dus la moartea unui polițist și la rănirea altor 13 oameni.

Martorii povestesc că totul s-a întâmplat extrem de rapid. Caruselul, aflat la câțiva metri deasupra solului, a început să se încline, iar apoi structura metalică s-a rupt, prăbușindu-se violent. Oamenii din jur au intrat în panică, iar țipetele și agitația au creat o atmosferă de haos. Imaginile filmate la fața locului surprind momentul impactului și reacțiile disperate ale celor care încercau să ajute victimele.

Printre cei aflați în zonă se număra și un inspector de poliție, aflat în misiune pentru asigurarea ordinii publice. Observând pericolul, acesta a încercat să îndepărteze oamenii din apropiere și să intervină pentru salvarea pasagerilor.

Din nefericire, a fost lovit de o parte a instalației care s-a desprins și a suferit răni fatale, fiind declarat decedat ulterior la spital, după ce medicii au încercat să-l salveze.

Răniții au fost transportați de urgență la unități medicale, unde au primit îngrijiri, majoritatea aflându-se în stare stabilă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, primele ipoteze indicând o defecțiune tehnică sau o problemă de întreținere.

Cazul ridică semne de întrebare serioase privind siguranța instalațiilor din parcurile de distracții și eficiența controalelor efectuate înainte de punerea lor în funcțiune. Caruselul a fost verificat cu câteva ore înainte de tragedie.

CITEȘTE ȘI: Viața bate filmul! Fosta concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna februarie”

Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era “în concediu forțat”. Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate