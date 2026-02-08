Acasă » Știri » Clipe de coșmar într-un parc de distracții! Momentul în care un carusel a cedat în aer, în timp ce 26 de oameni se aflau în el

Clipe de coșmar într-un parc de distracții! Momentul în care un carusel a cedat în aer, în timp ce 26 de oameni se aflau în el

De: Andreea Stăncescu 08/02/2026 | 16:43
Caruselul s-a răsturnat / Sursa foto: X / theskindoctor

Un incident grav a avut loc sâmbătă seara într-un parc de distracții din India, unde o instalație de agrement s-a defectat în timpul funcționării și s-a prăbușit cu tot cu pasageri. În momentul accidentului, în carusel se aflau 26 de persoane, iar căderea bruscă a dus la moartea unui polițist și la rănirea altor 13 oameni. 

Martorii povestesc că totul s-a întâmplat extrem de rapid. Caruselul, aflat la câțiva metri deasupra solului, a început să se încline, iar apoi structura metalică s-a rupt, prăbușindu-se violent. Oamenii din jur au intrat în panică, iar țipetele și agitația au creat o atmosferă de haos. Imaginile filmate la fața locului surprind momentul impactului și reacțiile disperate ale celor care încercau să ajute victimele.

Printre cei aflați în zonă se număra și un inspector de poliție, aflat în misiune pentru asigurarea ordinii publice. Observând pericolul, acesta a încercat să îndepărteze oamenii din apropiere și să intervină pentru salvarea pasagerilor.

Din nefericire, a fost lovit de o parte a instalației care s-a desprins și a suferit răni fatale, fiind declarat decedat ulterior la spital, după ce medicii au încercat să-l salveze.

Sursa foto: X / theskindoctor

Răniții au fost transportați de urgență la unități medicale, unde au primit îngrijiri, majoritatea aflându-se în stare stabilă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, primele ipoteze indicând o defecțiune tehnică sau o problemă de întreținere.

Cazul ridică semne de întrebare serioase privind siguranța instalațiilor din parcurile de distracții și eficiența controalelor efectuate înainte de punerea lor în funcțiune. Caruselul a fost verificat cu câteva ore înainte de tragedie.

CITEȘTE ȘI: Viața bate filmul! Fosta concurentă de la iUmor, bunică la doar 35 de ani: „Va naște în luna februarie”

Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era “în concediu forțat”. Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată: „Se va descoperi cine le manipulează”
Știri
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată: „Se va descoperi…
Zodiile care devin puternice în 2026. Vor avea mai multă încredere în forțele proprii
Știri
Zodiile care devin puternice în 2026. Vor avea mai multă încredere în forțele proprii
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii...
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | 91-4=1 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 91-4=1 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată: „Se ...
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată: „Se va descoperi cine le manipulează”
Actrița care a renunțat la Hollywood pentru a fi manichiuristă surprinde din nou! A slăbit 12 kg ...
Actrița care a renunțat la Hollywood pentru a fi manichiuristă surprinde din nou! A slăbit 12 kg și are sprâncene albastre
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era “în concediu forțat”. Detaliile neașteptate ...
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era “în concediu forțat”. Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Zodiile care devin puternice în 2026. Vor avea mai multă încredere în forțele proprii
Zodiile care devin puternice în 2026. Vor avea mai multă încredere în forțele proprii
Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade
Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade
Vezi toate știrile
×