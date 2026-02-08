Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade

Gerul polar lovește, din nou, România! După câteva zile în care temperaturile din termometre au mai urcat cu câteva grade în toată țara, acum meteorologii anunță o nouă schimbare a vremii. ANM a actualizat prognoza meteo, iar veștile nu sunt bune. Se anunță temperaturi de – 15 grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza și a emis duminică o informare de vreme rea valabilă pentru următoarele trei zile, la nivel național. Se face, din nou, frig, reapar ninsorile și se va depune și polei. De asemenea, vântul va prezenta intensificări.

Gerul polar lovește România

După câteva zile în care temperaturile au fost mai blânde, gerul se întoarce în România. Meteorologii au actualizat prognoza și anunță ninsori abundente și temperaturi de -15 grade. Mai mult, vântul se intensifică și va accentua senzația de frig.

ANM a emis o avertizare meteo de vreme rea, valabilă în intervalul 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00. În această perioadă se anunță precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și o răcire a vremii.

„Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni și până marți seara în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și zonele de munte. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul teritoriului de 15 l/mp. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș. În sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea. Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei. Astfel, în aceste regiuni temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar cele minime în general între -15 și -5 grade”, anunță meteorologii.

De asemenea, și în Capitală vremea se va răci semnificativ în zilele următoare. Luni, cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1 grade, iar cea minimă de -6 grade.