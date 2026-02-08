Acasă » Știri » Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade

Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade

De: Alina Drăgan 08/02/2026 | 14:49
Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade
Gerul polar lovește România

Gerul polar lovește, din nou, România! După câteva zile în care temperaturile din termometre au mai urcat cu câteva grade în toată țara, acum meteorologii anunță o nouă schimbare a vremii. ANM a actualizat prognoza meteo, iar veștile nu sunt bune. Se anunță temperaturi de – 15 grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza și a emis duminică o informare de vreme rea valabilă pentru următoarele trei zile, la nivel național. Se face, din nou, frig, reapar ninsorile și se va depune și polei. De asemenea, vântul va prezenta intensificări.

Gerul polar lovește România

După câteva zile în care temperaturile au fost mai blânde, gerul se întoarce în România. Meteorologii au actualizat prognoza și anunță ninsori abundente și temperaturi de -15 grade. Mai mult, vântul se intensifică și va accentua senzația de frig.

Gerul polar lovește România

ANM a emis o avertizare meteo de vreme rea, valabilă în intervalul 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00. În această perioadă se anunță precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și o răcire a vremii.

„Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara zilei de luni și până marți seara în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și zonele de munte.

Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul teritoriului de 15 l/mp. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei. Astfel, în aceste regiuni temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar cele minime în general între -15 și -5 grade”, anunță meteorologii.

De asemenea, și în Capitală vremea se va răci semnificativ în zilele următoare. Luni, cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1 grade, iar cea minimă de -6 grade.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină din New York. Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00
Știri
Ce studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină din New York. Începe ziua la ora 8:00 și se…
Ce salariu are un conductor de metrou. Cât primește lunar
Știri
Ce salariu are un conductor de metrou. Cât primește lunar
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii...
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină din New York. Începe ziua la ora 8:00 și se ...
Ce studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină din New York. Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00
Ce salariu are un conductor de metrou. Cât primește lunar
Ce salariu are un conductor de metrou. Cât primește lunar
Regula care nu se negociază în familia lui Șerban Copoț: “Asta este cel mai greu când ești adolescent”
Regula care nu se negociază în familia lui Șerban Copoț: “Asta este cel mai greu când ești adolescent”
Un șofer de TIR român a strâns 60.000 de euro și și-a deschis propria afacere. În ce a investit
Un șofer de TIR român a strâns 60.000 de euro și și-a deschis propria afacere. În ce a investit
Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026! Cum au încercat unii sportivi să trișeze: Agenția Mondială ...
Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026! Cum au încercat unii sportivi să trișeze: Agenția Mondială Antidoping a intervenit
Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de ...
Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de gol: „Știi cum reacționa?”
Vezi toate știrile
×