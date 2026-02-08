Ce studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină din New York. Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00

Irina Columbeanu are un parcurs impresionant în America. Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor s-a adaptat foarte bine în S.U.A., iar de când a împlinit 18 ani pare că și-a luat viața în propriile mâini.

Tânăra studiază la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York și se pregătește temeinic pentru viitoarea profesie. Irina Columbeanu a povestit câte ceva despre noua ei viață. Fiica lui Columbeanu începe cursurile de dimineață și studiază intens, merge la bibliotecă să își facă temele, dar printre ore își mai face timp și pentru întâlnirile pe care le are programate.

„Haideți să petrecem împreună o zi la Facultatea New York. La 8:00 am avut chimie și după am mers să beau un matcha la cafenea. Acolo am făcut și teme. Apoi am avut New Student Seminar și am ales clasele pentru vara aceasta. Apoi am mâncat un sendviș foarte bun și după am învățat din nou. Am avut engleză și, totodată, am mers și la bibliotecă să fac teme și am avut câteva întâlniri”, a spus Irina în filmuleț.

Irina Columbeanu merge și la cursuri de gătit

Irina Columbeanu participă și la cursuri legate de bucătărie, chiar dacă unul durează trei ore jumătate. De această dată a învățat cum să gătească legume, dar în fiecare săptămână apare ceva nou de descoperit. Irina are, însă, întotdeauna tunica pregătită.

„Ulterior, am avut clasa de gătit. Astăzi am învățat cum să gătim diferite feluri de legume. În fiecare săptămână e ceva nou. Acest curs durează trei ore jumătate”, a spus ea.

După o cină cu prietenii, fiica lui Irinel Columbeanu a inclus și sportul în program. Seara a venit din nou rândul studiului, semn că Irina vrea să facă din Medicină o profesie pentru o viață și nu regretă alegerea făcută. Ea a învățat la chimie până târziu în noapte, în jur de ora 1:00, deși avusese o zi plină.

Cei care o urmăresc pe rețele de socializare au felicitat-o pentru dedicarea ei. Cel mai interesant comentariu a venit, însă, de la cea care i-a dat viață, Monica Gabor.

„De ce ești cea mai bună fiică din Univers?”, a scris vedeta.

