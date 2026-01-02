Acasă » Știri » Top 3 orașe din România în care să trăiești. Supriză, Bucureștiul sau Clujul nu sunt pe locul 1

Top 3 orașe din România în care să trăiești. Supriză, Bucureștiul sau Clujul nu sunt pe locul 1

De: Andreea Stăncescu 02/01/2026 | 20:33
Top 3 orașe din România în care să trăiești. Supriză, Bucureștiul sau Clujul nu sunt pe locul 1
Orașe din România în care să locuiești

Un clasament recent al celor mai bune orașe din România pentru a trăi a analizat mai mulți indicatori: infrastructură, sistem medical, calitatea aerului, accesul la natură, viața culturală, nivelul salariilor și echilibrul financiar între venituri și costul vieții.

Timișoara se află pe primul loc, fiind apreciată pentru salariile atractive, economia stabilă și conexiunile internaționale solide. Printre avantajele de a locui aici se numără salariile competitive și economia diversificată în domenii precum industrie, IT și automotive, costul de trai mai accesibil decât în Cluj sau București, calitatea bună a aerului și accesul la parcuri și spații verzi, viața culturală activă și legăturile bune cu Vestul Europei prin autostradă și aeroport.

Ca și dezavantaje, orașul se confruntă cu traficul intens la orele de vârf, prețurile locuințelor în creștere și o diversitate economică mai redusă comparativ cu capitala.

București ocupă locul al doilea, beneficiind de cele mai mari salarii din țară și de o piață a muncii extrem de variată. Avantajele vieții în capitală includ salariile mari, diversitatea joburilor în IT, corporații, media, administrație și medicină, statutul de centru economic, cultural și educațional al țării și oferta largă de activități, evenimente, servicii și opțiuni de transport urban.

Capitala are și dezavantajele ei. Se confruntă cu trafic intens, poluare ridicată, cost de trai mare, mai ales pentru locuințe și servicii, precum și cu un stil de viață alert și un nivel ridicat de stres urban.

Cluj-Napoca se află pe locul trei datorită dinamicii economice, atractivității pentru tineri și statutului de hub universitar și IT. Printre avantajele orașului se numără salariile ridicate din sectorul economic și IT, comunitatea tânără și vibrantă datorită universităților, viața culturală intensă cu festivaluri și evenimente, infrastructura urbană modernă și aerul relativ curat cu spații verzi bine întreținute.

În ceea ce privește dezavantajele, orașul are un cost al vieții foarte ridicat, trafic aglomerat și presiune urbană mare, competitivitate intensă pe piața muncii și locuințe scumpe în raport cu veniturile.

CITEȘTE ȘI: Noul club de fotbal care va apărea în România! Un oraș de top va avea propria echipă: „Aici s-a scris istorie”

Taxa care va crește cu 70%, de la 1 ianuarie 2026. Românii sunt revoltați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Emilia Ghinescu, îndrăgostită din nou! Artista și-a asumat relația cu iubitul mai tinerel
Știri
Emilia Ghinescu, îndrăgostită din nou! Artista și-a asumat relația cu iubitul mai tinerel
Care este înalțimea maximă a gardului dintre vecini. Cei mai mulți încalcă legea
Știri
Care este înalțimea maximă a gardului dintre vecini. Cei mai mulți încalcă legea
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Apelul care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones. Tânăra ar fi prezentat „modificări de culoare”
Adevarul
Apelul care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones....
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
Prosport.ro
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Click.ro
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Lansarea Trump Phone întârzie din nou: ce știm despre preț și specificații
go4it.ro
Lansarea Trump Phone întârzie din nou: ce știm despre preț și specificații
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Emilia Ghinescu, îndrăgostită din nou! Artista și-a asumat relația cu iubitul mai tinerel
Emilia Ghinescu, îndrăgostită din nou! Artista și-a asumat relația cu iubitul mai tinerel
Care este înalțimea maximă a gardului dintre vecini. Cei mai mulți încalcă legea
Care este înalțimea maximă a gardului dintre vecini. Cei mai mulți încalcă legea
Cum slăbim sănătos după sărbători. Greșeala pe care mulți români o fac. Cori Grămescu: “Lumea ...
Cum slăbim sănătos după sărbători. Greșeala pe care mulți români o fac. Cori Grămescu: “Lumea nu înțelege!”
Cât costă un hectar de teren agricol în 2026. În ultimul an, prețul a explodat
Cât costă un hectar de teren agricol în 2026. În ultimul an, prețul a explodat
Bancul anului 2026 | Avea bunicul o vorbă
Bancul anului 2026 | Avea bunicul o vorbă
Ce salariu are Prințul William, de fapt. Suma uriașă pe care a încasat-o în 2025
Ce salariu are Prințul William, de fapt. Suma uriașă pe care a încasat-o în 2025
Vezi toate știrile
×