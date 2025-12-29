Acasă » Știri » Noul club de fotbal care va apărea în România! Un oraș de top va avea propria echipă: „Aici s-a scris istorie”

Noul club de fotbal care va apărea în România! Un oraș de top va avea propria echipă: „Aici s-a scris istorie”

De: David Ioan 29/12/2025 | 15:09
Noul club de fotbal care va apărea în România! Un oraș de top va avea propria echipă: „Aici s-a scris istorie”
Noul club de fotbal care va apărea în România! Un oraș de top va avea propria echipă: „Aici s-a scris istorie”. Foto: Pixabay

Mugurel „Pele” Buga, ajuns la 48 de ani și prezent la Turneul Legendelor de la Brașov, a rememorat cu plăcere momentele de acum două decenii din Cupa UEFA, când marca în dueluri importante cu Rennes, Hamburg sau Hertha Berlin.

Fostul atacant a vorbit atât despre perioada sa de glorie, cât și despre situația actuală a Rapidului, clubul alături de care a cunoscut cele mai mari performanțe.

Mugurel Buga, încrezător despre noua echipă care se va înfiinţa în Braşov

Buga a explicat că participarea la evenimentul de la Brașov îi readuce bucuria fotbalului, una pe care o regăsește și în activitatea de zi cu zi de la școala sa de fotbal.

„Abia așteptam momentul ăsta, e printre puținele în care mă mai bucur de fotbal; și alături de copii, la școala de fotbal, lucrurile merg bine spre foarte bine”, a declarat fostul atacant, vizibil emoționat de reîntâlnirea cu foștii colegi și suporteri.

Acesta a rememorat și performanțele Rapidului din sezonul istoric al Cupei UEFA.

„Se împlinesc 20 de ani de la «sfertul UEFAntastic». Amintirile rămân și sunt foarte frumoase. Îți aduci aminte de trecutul de fotbalist și realizezi că ai fost genul de jucător care și-a lăsat amprenta în fotbalul românesc”, a spus Buga.

Totodată, acesta a subliniat și rolul fanilor în parcursul european:

„La meciul cu Hamburg cred că au fost 4.000-5.000 de spectatori în deplasare, iar spre final doar ei se mai auzeau, în rest era liniște”.

Mugurel Buga, despre fotbalul contemporan din ţară

Analizând situația actuală din Superligă, Buga consideră că Rapidul are nevoie de întăriri pentru a rămâne în lupta pentru podium.

„Rapidului îi trebuie un număr 9, un mijlocaș central de tipul Măldărășanu sau Ilyeș și un fundaș central cum au fost Maftei ori Marius Constantin. Vorbesc despre generația mea pentru că ea a avut succes”, a precizat Buga.

Fostul atacant crede că, odată cu două-trei transferuri în iarnă, giuleștenii pot încheia sezonul chiar pe primul loc.

MEDIAFAX FOTO

Buga a comentat și evoluțiile altor formații din zona play-off-ului, apreciind implicarea oamenilor de fotbal din cluburi precum Pitești, Botoșani sau Galați. În ceea ce privește fotbalul brașovean, acesta și-a exprimat încrederea într-un nou proiect menit să readucă orașul în Liga 1.

Autoritățile locale lucrează la înființarea clubului FC Metropolitan Brașov, un proiect inițiat de primarul George Scripcaru. Actele pentru constituirea Asociației Fotbal Club Metropolitan Brașov au fost depuse la Judecătoria Zărnești, iar denumirea este deja rezervată.

Clubul se află în prezent în etapa de organizare juridică și administrativă, cu obiectivul de a construi treptat o structură competitivă și o infrastructură solidă.

„Sunt convins că și la Brașov se va face o nouă echipă, din promisiunile domnului primar, care se va numi FC Metropolitan Brașov. Se dorește revenirea Brașovului în Liga 1, fiind o echipă cu istorie pe prima scenă a fotbalului românesc, care a dat foarte mulți fotbaliști, inclusiv la echipa națională. Cu puțină răbdare, cu implicarea oamenilor din fenomen, a sponsorilor și a celor de la Primărie, care sunt în măsură să fie alături de echipă, se pot face lucruri frumoase și la Brașov”, a conchis Mugurel Buga.

CITEŞTE ŞI: Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să își înmulțească averea

Și-a cerut iubita de soție, de Crăciun! Fotbalistul român și-a făcut, în sfârșit, curaj iar artista a spus marele „Da!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să își înmulțească averea
Știri
Cine este fotbalistul român care încasează 60.000 de euro pe lună de la ruși! Cum a decis să…
Cristian Gațu s-a căsătorit cu Mariana Oprea înainte de Crăciun, în mare secret! Avem primele imagini de la cununia civilă
Știri
Cristian Gațu s-a căsătorit cu Mariana Oprea înainte de Crăciun, în mare secret! Avem primele imagini de la…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
go4it.ro
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei
Gandul.ro
Armata chineză a înconjurat Taiwanul! Beijingul a început exerciții cu foc real în cinci zone...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate
Lidia Buble nu avea loc de Horia Brenciu?! După ani de așteptare, visul devine realitate
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să ...
Ce amendă primești, de fapt, dacă nu respecți orele de liniște la bloc. În ce condiții poate să intervină poliția
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal ...
Vlăduța Lupău a primit o nouă lovitură, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai ...
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de „geniu”. A devenit recent membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni de pe planetă
Test de inteligență | Care este umbra corectă a copacului din imagine?
Test de inteligență | Care este umbra corectă a copacului din imagine?
⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru ...
⁠Cât costă Revelionul 2026 la all-inclusive pe litoralul Mării Negre. Ce primesc turiștii pentru prețul piperat al cazării pe 3 nopți
Vezi toate știrile
×