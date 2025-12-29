Noul club de fotbal care va apărea în România! Un oraș de top va avea propria echipă: „Aici s-a scris istorie”

Mugurel „Pele” Buga, ajuns la 48 de ani și prezent la Turneul Legendelor de la Brașov, a rememorat cu plăcere momentele de acum două decenii din Cupa UEFA, când marca în dueluri importante cu Rennes, Hamburg sau Hertha Berlin.

Fostul atacant a vorbit atât despre perioada sa de glorie, cât și despre situația actuală a Rapidului, clubul alături de care a cunoscut cele mai mari performanțe.

Mugurel Buga, încrezător despre noua echipă care se va înfiinţa în Braşov

Buga a explicat că participarea la evenimentul de la Brașov îi readuce bucuria fotbalului, una pe care o regăsește și în activitatea de zi cu zi de la școala sa de fotbal.

„Abia așteptam momentul ăsta, e printre puținele în care mă mai bucur de fotbal; și alături de copii, la școala de fotbal, lucrurile merg bine spre foarte bine”, a declarat fostul atacant, vizibil emoționat de reîntâlnirea cu foștii colegi și suporteri.

Acesta a rememorat și performanțele Rapidului din sezonul istoric al Cupei UEFA.

„Se împlinesc 20 de ani de la «sfertul UEFAntastic». Amintirile rămân și sunt foarte frumoase. Îți aduci aminte de trecutul de fotbalist și realizezi că ai fost genul de jucător care și-a lăsat amprenta în fotbalul românesc”, a spus Buga.

Totodată, acesta a subliniat și rolul fanilor în parcursul european:

„La meciul cu Hamburg cred că au fost 4.000-5.000 de spectatori în deplasare, iar spre final doar ei se mai auzeau, în rest era liniște”.

Mugurel Buga, despre fotbalul contemporan din ţară

Analizând situația actuală din Superligă, Buga consideră că Rapidul are nevoie de întăriri pentru a rămâne în lupta pentru podium.

„Rapidului îi trebuie un număr 9, un mijlocaș central de tipul Măldărășanu sau Ilyeș și un fundaș central cum au fost Maftei ori Marius Constantin. Vorbesc despre generația mea pentru că ea a avut succes”, a precizat Buga.

Fostul atacant crede că, odată cu două-trei transferuri în iarnă, giuleștenii pot încheia sezonul chiar pe primul loc.

Buga a comentat și evoluțiile altor formații din zona play-off-ului, apreciind implicarea oamenilor de fotbal din cluburi precum Pitești, Botoșani sau Galați. În ceea ce privește fotbalul brașovean, acesta și-a exprimat încrederea într-un nou proiect menit să readucă orașul în Liga 1.

Autoritățile locale lucrează la înființarea clubului FC Metropolitan Brașov, un proiect inițiat de primarul George Scripcaru. Actele pentru constituirea Asociației Fotbal Club Metropolitan Brașov au fost depuse la Judecătoria Zărnești, iar denumirea este deja rezervată.

Clubul se află în prezent în etapa de organizare juridică și administrativă, cu obiectivul de a construi treptat o structură competitivă și o infrastructură solidă.

„Sunt convins că și la Brașov se va face o nouă echipă, din promisiunile domnului primar, care se va numi FC Metropolitan Brașov. Se dorește revenirea Brașovului în Liga 1, fiind o echipă cu istorie pe prima scenă a fotbalului românesc, care a dat foarte mulți fotbaliști, inclusiv la echipa națională. Cu puțină răbdare, cu implicarea oamenilor din fenomen, a sponsorilor și a celor de la Primărie, care sunt în măsură să fie alături de echipă, se pot face lucruri frumoase și la Brașov”, a conchis Mugurel Buga.

