Clubul sportiv care o plânge pe Mălina Guler din Oradea. Tânăra a fost, în trecut, ținta unei „săgeți acide” venită de la FCSB

Mălina, o jurnalistă de 27 de ani, a murit în dimineața zilei de 20 decembrie 2025. Tânăra a fost găsită fără viață în fața blocului în care locuia, după ce ar fi căzut de la etajul al șaptelea. Tragedia a zguduit comunitatea, mai ales că, înainte de incident, ea publicase un mesaj cu un puternic impact emoțional.

Potrivit primelor informații, Mălina locuia în chirie într-un imobil din Oradea. Echipele de intervenție sosite rapid la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viață, iar decesul a fost declarat pe loc.

Clubul sportiv care o plânge pe Mălina Guler

Pe plan sportiv, Mălina era o prezență activă la meciuri și evenimente, fiind cunoscută pentru pasiunea ei pentru echipa de fotbal Rapid.

„Onorată să port în suflet culorile vișinii, printre legendele Rapidului”, declara tânăra în mediul online.

Clubul giuleștean a transmis un mesaj emoționant în memoria ei.

„A fost ora 19:23, una care înseamnă atât de mult pentru noi Rapidiștii. Astăzi i-o dedicăm Mălinei Guler, o Rapidistă plecată mult prea repede spre Galeria din Ceruri. Drum lin, Mălina! Dumnezeu să te odihnească în pace!”

Totodată, şi FC Bihor, club cu care Mălina colaborase în sezonul 2023–2024, a transmis un mesaj de condoleanțe. Reprezentanții echipei au subliniat contribuția ei la documentarea parcursului sportiv care a dus la promovarea în Liga a II-a, evidențiind profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă.

„𝐂𝐥𝐮𝐛𝐮𝐥 𝐅𝐂 𝐁𝐢𝐡𝐨𝐫 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐚 𝐢̂𝐬̦𝐢 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚̆ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧 𝐯𝐞𝐬̦𝐧𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐚 𝐌𝐚̆𝐥𝐢𝐧𝐞𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐮𝐥𝐞𝐫. Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv. 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞𝐚𝐧𝐭̦𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐢 𝐢̂𝐧𝐝𝐨𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬𝐜𝐮𝐭-𝐨.”

Tânăra a fost, în trecut, ținta unei „săgeți acide” venită de la FCSB

Tânăra fotoreporteră fusese, în trecut, ținta unor remarci ironice venite din zona suporterilor FCSB, după ce un internaut îi lăsase pe TikTok comentariul:

„Noi la Steaua avem fotomodele, chiar păpuși”.

Mălina a răspuns atunci cu calm și autoironie, subliniindu și rolul real din lumea sportului:

„Să fie sănătoase și să se bucure de fiecare moment! În cazul în care nu ați observat, eu sunt fotograf, nu fotomodel”.

