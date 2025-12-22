Acasă » Știri » Clubul sportiv care o plânge pe Mălina Guler din Oradea. Tânăra a fost, în trecut, ținta unei „săgeți acide” venită de la FCSB

Clubul sportiv care o plânge pe Mălina Guler din Oradea. Tânăra a fost, în trecut, ținta unei „săgeți acide” venită de la FCSB

De: David Ioan 22/12/2025 | 10:52
Clubul sportiv care o plânge pe Mălina Guler din Oradea. Tânăra a fost, în trecut, ținta unei „săgeți acide” venită de la FCSB
Clubul sportiv care o plânge pe Mălina Guler din Oradea. Tânăra a fost, în trecut, ținta unei „săgeți acide” venită de la FCSB. Foto: Facebook

Mălina, o jurnalistă de 27 de ani, a murit în dimineața zilei de 20 decembrie 2025. Tânăra a fost găsită fără viață în fața blocului în care locuia, după ce ar fi căzut de la etajul al șaptelea. Tragedia a zguduit comunitatea, mai ales că, înainte de incident, ea publicase un mesaj cu un puternic impact emoțional.

Potrivit primelor informații, Mălina locuia în chirie într-un imobil din Oradea. Echipele de intervenție sosite rapid la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viață, iar decesul a fost declarat pe loc.

Clubul sportiv care o plânge pe Mălina Guler

Pe plan sportiv, Mălina era o prezență activă la meciuri și evenimente, fiind cunoscută pentru pasiunea ei pentru echipa de fotbal Rapid.

„Onorată să port în suflet culorile vișinii, printre legendele Rapidului”, declara tânăra în mediul online.

Clubul giuleștean a transmis un mesaj emoționant în memoria ei.

 „A fost ora 19:23, una care înseamnă atât de mult pentru noi Rapidiștii. Astăzi i-o dedicăm Mălinei Guler, o Rapidistă plecată mult prea repede spre Galeria din Ceruri. Drum lin, Mălina! Dumnezeu să te odihnească în pace!”

Mălina Guler alături de Constantin Gâlcă. Foto: Facebook

Totodată, şi FC Bihor, club cu care Mălina colaborase în sezonul 2023–2024, a transmis un mesaj de condoleanțe. Reprezentanții echipei au subliniat contribuția ei la documentarea parcursului sportiv care a dus la promovarea în Liga a II-a, evidențiind profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă.

„𝐂𝐥𝐮𝐛𝐮𝐥 𝐅𝐂 𝐁𝐢𝐡𝐨𝐫 𝐎𝐫𝐚𝐝𝐞𝐚 𝐢̂𝐬̦𝐢 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚̆ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧 𝐯𝐞𝐬̦𝐧𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐚 𝐌𝐚̆𝐥𝐢𝐧𝐞𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐮𝐥𝐞𝐫.

Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv.

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞𝐚𝐧𝐭̦𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐢 𝐢̂𝐧𝐝𝐨𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬̦𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬𝐜𝐮𝐭-𝐨.”

Tânăra a fost, în trecut, ținta unei „săgeți acide” venită de la FCSB

Tânăra fotoreporteră fusese, în trecut, ținta unor remarci ironice venite din zona suporterilor FCSB, după ce un internaut îi lăsase pe TikTok comentariul:

„Noi la Steaua avem fotomodele, chiar păpuși”.

Mălina a răspuns atunci cu calm și autoironie, subliniindu și rolul real din lumea sportului:

„Să fie sănătoase și să se bucure de fiecare moment! În cazul în care nu ați observat, eu sunt fotograf, nu fotomodel”.

CITEŞTE ŞI: Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: ”Dă-mi, Doamne, timp”. Legătura cu Cabron

Lidia Buble s-a întâlnit cu Mălina înainte cu 3 zile ca tânăra să moară: ”Sunt în stare de șoc”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
Sport
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube…
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Știri
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească...
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei
Gandul.ro
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Parteneri
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei
Gandul.ro
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu ...
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu să plece. Este multimiliardar”
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care ...
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care a aprins scandalul
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora ...
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece în competiția Survivor. Fiica Andreei Esca ...
Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece în competiția Survivor. Fiica Andreei Esca i-a impus o condiție fratelui său
Oficial rus, asasinat în Moscova! Rusia acuză serviciile speciale ucrainene. Ce rol avea bărbatul ...
Oficial rus, asasinat în Moscova! Rusia acuză serviciile speciale ucrainene. Ce rol avea bărbatul în stat
Vezi toate știrile
×