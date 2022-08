Un cuplu de italieni a plecat spre Cracovia (Polonia) și s-a trezit în Craiova, la noi în țară. Cum de s-a produs eroarea

Paola și Massimo s-au dus la cea mai cunoscută agenție de turism din Florența pentru a-și rezerva o vacanță în Cracovia, Polonia, acolo unde îi așteptau prietenii lor. S-au urcat în avion și au avut o mare surpriză când s-au dat jos. Italienii au aterizat în Craiova!

Cuplul de italieni din Quarate s-a dus la una dintre cele mai cunoscute agenții de turism din Florența pentru a-și planifica o vacanță în Polonia, deoarece acolo erau prieteni lor și urma să se întâlnească cu ei. Au cumpărat două bilete de avion, însă cel de la firma de turism au încurcat Cracovia (Polonia) cu orașul Craiova din România.

Când și-au dat seama italienii că au bilete de zbor către România

Massimo și Paola nu și-au dat seama de eroarea imensă făcută de companie, așa că s-au urcat în avion. Abia în momentul în care au coborât de la bordul aeronavei și-au dat seama că sunt pe meleagurile românești. Italienilor nu le-a venit să creadă și au trăit șocul vieții lor, când au realizat cât de departe de prietenii lor sunt.

„Imaginaţi-vă scena. Plecaţi în vacanţă, în Polonia, în frumosul oraş Cracovia, unde vă aşteaptă şi prieteni. Şi, de îndată ce coborâţi din avion, la aeroport, vă aflaţi la peste o mie de kilometri distanţă, în Craiova. În România, lângă Bucuresti.

În schimb, am plecat de pe aeroportul din Bologna şi am ajuns la Craiova (România). La început am râs, dar apoi ne-am supărat.

În naivitatea mea, am crezut că acesta este numele oraşului scris în poloneză. Am avut încredere şi ne-am continuat călătoria în pace. Când am coborât la aeroport şi am realizat că suntem în România a fost un şoc”, au povestit italienii, pentru gazzettinodelchianti.it.

Pentru că nu au mai avut posibilitatea să organizeze un zbor spre Cracovia pe timpul vacanţei rămase, cei doi s-au cazat la un hotel din Craiova, iar la întoarcere spun că vor rezolva situaţia cu agenţia de turism.

