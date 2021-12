Ce spune Poliția Română despre scandalul Diana Șoșoacă și jurnaliștii italieni

Site-ul La Stampa scrie că jurnalista Lucia Goracci și echipa sa de filmare au fost sechestrați în România după un interviu cu senatoarea antivaccin Diana Șoșoacă. După ce jurnalista a întrebat-o despre modul în care a fost gestionată pandemia în România și condițiile din spitale, Diana Șoșoacă a blocat echipa în biroul ei și a sunat la poliție.

Goracci a fost chestionată și percheziționată de polițiști iar echipa a putut pleca de-abia după 8 ore, mulțumită intervenției ambasadei Italiei, conform La Stampa.

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Poliția Română a oferit informații legate de scandalul izbucnit între senatoarea Diana Șoșoacă și jurnaliștii Rai Uno. De ce au fost percheziționații italienii.

Oamenii legii cercetează în aceste momente acuzațiile care i se aduc Dianei Șoșoacă și soțului acesteia. Georgian Drăgan a ținut să precizeze că jurnaliștii italieni s-au prezentat de bună voie la Poliția Română pentru a face plângere și nu au ajuns acolo conduși de oamenii legii.

”Apelanta a precizat că formulează plângere penală împotriva jurnalistei din Italia, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și că e posibil ca jurnaliștii să-i fi sustras documente ce se aflau în birou și a menționat, de asemenea, faptul că asupra jurnaliștilor se află droguri.

Având în vedere aspectele menționate, în conformitate cu procedurile legale în vigoare, polițiștii au efectuat un control corporal sumar, precum și al bagajelor, în urma căruia nu au fost identificate bunurile sesizate ca fiind sustrase și nici substanțe interzise”, a precizat reprezentantul Poliției Române.

Infracțiunile pentru care poliția română face cercetări

Georgian Drăgan a mai punctat faptul că în această cauză se efectuează cercetări pentru infracțiunile de ”lipsire de libertate sau lovire și alte violențe, în baza plângerii formulate de către jurnalista din Italia, lovire sau alte violențe, violarea sediului vieții private și violarea sediului profesional, în baza plângerii formulate de către apelanta la 112 și ultraj, având în vedere faptul că un polițist a fost agresat de soțul apelantei”.

În prezent, față de soțul Dianei Șoșoacă, cercetat de polițiști pentru ultraj, a fost deja dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, a mai declarat comisarul-șef Georgian Drăgan.

Jurnalista Lucia Gorraci: “Soțul senatoarei m-a mușcat”

“Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece.

În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, a spus Lucia Gorraci, potrivit Antena 3.

Jurnalista mai susține că soțul Dianei Șoșoacă i-a smuls masca de pe față și a lovit-o în braț. “M-a și mușcat de mână”, a mai precizat Lucia Gorraci.

Sursa foto: Arhiva Cancan