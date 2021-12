Diana Șoșoacă a ajuns în presa din Italia, după scandalul cu jurnaliștii de la Rai 1. “Colega noastră a fost atacată și sechestrată de un senator independent”

Senatoarea Diana Șoșoacă a ajuns în presa din Italia, după scandalul în care a fost implicată cu o echipă de jurnaliști de la Rai 1. Cunoscutul post de televiziune a prezentat inclusiv imagini de la locul conflictului. Fosta membră AUR este acuzată că a atacat-o și a sechestrat-o pe Lucia Goracci, reputată jurnalistă din Peninsulă. Poliția a început o anchetă.

Diana Șoșoacă este acuzată de lipsire de libertate, după ce Lucia Gorraci, jurnalistă din Italia și corespondent de război în mai multe zone de conflict, i-a făcut plângere la Poliție, pe motiv că nu i s-a dat voie să iasă din casă în timpul unui interviu.

O echipă de filmare filmare a postului Rai 1 s-a deplasat, pe 10 decembrie, la reședința senatoarei pentru un interviu. Ulterior, între părți a izbucnit un conflict, iar Diana Șoșoacă a sunat la 112. Poliţişti din cadrul Secţiei 4 care s-au deplasat la fața locului ar fi fost agresaţi de soţul Dianei Şoşoacă, pe numele acestuia fiind întocmit şi un dosar pentru ultraj.

(VEZI AICI: SOȚUL DIANEI ȘOȘOACĂ, PUS SUB CONTROL JUDICIAR DUPĂ CE AR FI AGRESAT UN POLIȚIST)

Diana Șoșoacă, personaj negativ pe Rai 1. “Ce pandemie?”

“În Europa există o țară care este penultima în administrarea vaccinurilor. Este vorba de România, unde colega noastră, Lucia Goracci, a fost atacată și sechestrată de un senator independent”, este prezentarea făcută de Rai 1 materialului care o are în prim plan pe Diana Șoșoacă.

Pe imagini se observă cum Diana Șoșoacă poartă o discuție aprinsă cu Lucia Gorracci. “Ce pandemie? 0.1 persoane moarte din cauza bolii”, îi transmite senatoarea jurnalistei.

Apoi începe show-ul. Diana Șoșoacă închide ușa biroului unde a avut loc interviul și nu le permite jurnaliștilor să plece. Ulterior, senatoarea sună la Poliție. Apar agenții și începe scandalul, de unde nu putea lipsi soțul senatoarei, care bruschează pe orice îi iese în cale. Totul a fost filmat de jurnalista Lucia Gorraci, cu propriul telefon.

Jurnalista Lucia Gorraci: “Soțul senatoarei m-a mu”

“Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, a spus Lucia Gorraci, potrivit Antena 3.

Jurnalista mai susține că soțul Dianei Șoșoacă i-a smuls masca de pe față și a lovit-o în braț. “M-a și mușcat de mână”, a mai precizat Lucia Gorraci.