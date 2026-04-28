Jimmy Kimmel se apără după ce a numit-o pe Melania Trump „văduvă în devenire”. Prezentatorul respinge acuzațiile de incitare la violență venite din partea Casei Albe

De: Daniel Matei 28/04/2026 | 22:10
Sursa foto: Profimedia

Prezentatorul Jimmy Kimmel a apărat o glumă în care a numit-o pe Melania Trump „văduvă în devenire”, cu doar câteva zile înainte de un incident armat la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă.

Prima doamnă a descris un sketch al lui Kimmel, difuzat joia trecută, drept „plin de ură și violent”, iar Casa Albă a cerut rețelei sale, ABC, să îl concedieze pe comediant, scrie BBC.

La trei zile distanță, un atacator a deschis focul la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă din Washington D.C., eveniment la care Donald Trump a participat împreună cu soția sa. Autoritățile au declarat că atacul ar fi putut viza membri ai Administrației Trump.

„Prima noastră doamnă, Melania, este aici. Uitați-vă la Melania, atât de frumoasă. Doamna Trump, aveți o strălucire ca o văduvă în devenire”, a spus Kimmel în sketch-ul difuzat joi seara.

Ce spune Jimmy Kimmel

Kimmel a susținut că gluma inițială a fost un „roast ușor” despre diferența de vârstă de 23 de ani dintre președinte și soția sa.

În primul său monolog de după incidentul armat din emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, comediantul a spus că gluma a fost „un roast foarte ușor despre faptul că el [președintele Trump] are aproape 80 de ani, iar ea este mai tânără decât mine”.

„Nu a fost sub nicio formă un îndemn la asasinat și ei știu asta. Sunt foarte vocal de mulți ani în ceea ce privește, în special, violența armată. Sunt de acord că retorica plină de ură și violență este ceva ce ar trebui să respingem. Cred că un loc bun de unde putem începe să reducem acest lucru este să aveți o conversație cu soțul dumneavoastră despre asta”, a spus prezentatorul.

Luni, Melania Trump a scris într-o postare pe platforma X că „persoane precum Kimmel nu ar trebui să aibă ocazia să intre în casele noastre în fiecare seară pentru a răspândi ură”.

„Monologul său despre familia mea nu este comedie, cuvintele lui sunt corozive și adâncesc boala politică din America… De câte ori va mai permite conducerea ABC comportamentul atroce al lui Kimmel, în detrimentul comunității noastre?”, a scris ea.

Și președintele Trump a declarat că apreciază faptul că atât de mulți oameni au fost „indignați de afirmațiile lui Kimmel”, susținând că acestea au reprezentat un „îndemn la violență”, într-o postare pe Truth Social de luni după-amiază.

În septembrie anul trecut, prezentatorul a fost suspendat pe o perioadă nedefinită în urma unor comentarii pe care le-a făcut în emisiune sa după asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk, un aliat al lui Trump.

Suspendarea prezentatorul a fost dur criticată de public, vedete de la Hollywood şi personalităţi politice, care au acuzat administraţia americană de încălcarea libertăţii de exprimare şi a libertăţii presei, ceea ce a dus la revenirea lui Kimmel pe micile ecran cinci zile mai târziu.

