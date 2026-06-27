Andreea Popescu: „E dureros, inuman și nefiresc”. Conspirații înfiorătoare au luat amploare după anunțurile suspecte de pe o platformă de vânzări

Revoltă și isterie după ce pe platforma Tiktok ar fi fost deconspirat un caz ireal! Unii ar susține că, potrivit unor anunțuri de pe anumite site-uri foarte cunoscute, s-ar pune la vânzare cu totul altceva decât s-ar promova, de fapt. Mai exact, în descrierile fotografiilor cu hăinuțe de copii sau jucării, ar fi prețuri exorbitante, de zeci de mii de euro, dar și dimensiuni ale înălțimii, lățimii, „vârstei” sau greutății „produsului”. Desigur că toate aceste elemente au dat naștere unor teorii ale conspirației potrivit cărora pe platforme s-ar face cu totul altfel de vânzări, total ilegale! CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedetele din România care sunt mame și au aflat ce au de spus despre acest caz incredibil!

O nouă teorie a conspirației a devenit virală pe rețelele de socializare, potrivit căreia, pe anumite platforme de vânzare-cumpărare ar exista anunțuri cu produse afișate la prețuri uriașe care ar ascunde, în realitate, o activitate total ilegală. Speculațiile din online susțin că platformele ar fi, de fapt, un paravan pentru vânzări ilegale de minori. Desigur că susținătorii acestei teorii invocă faptul că, deși în fotografii și în titlu apare un produs, descrierea conține caracteristici fizice ale unui copil.

Ce spun vedetele despre vânzările ilegale de pe platformele de vânzări

Cristina Cioran s-a arătat revoltată de aceste lucruri și a tras un semnal de alarmă cu privire la informațiile care circulă în mediul online. Actrița susține că astfel de scenarii, fie că se confirmă, fie că nu, nu ar trebui să existe, iar simpla asociere a copiilor cu astfel de practici este extrem de gravă.

„A luat-o razna lumea, trăim niște vremuri foarte ciudate. Sunt niște situații pe care noi ca societatenu știm că le controlăm, niște situații cărora noi nu știm să le facem față. Mi-e foarte greu și să transform în cuvinte ceea ce simt, având în vederecă, cel mai probabil acești copii nu cred că sunt cumpărațica să se aibă grijă de ei. E greu să exprim revolta pe care o simt, ură și nedreptate. Nu poți face așa ceva, nici dacă nu este real. Simt revoltă și nedreptate față de aceste suflete. Aceeași nedreptate pe care o simt pentru cei care mor în războaie, pentru copiii nevinovați care sunt traficați, pornografia infantilă care a luat amploare. Te întrebi cine consumă așa ceva?! Societatea a luat-o razna. Din cât înțeleg, și în România există cyber- security, adică securitate cibernetică, dacă ei nu reușesc cu toate ceste metode, cu tot AI-ul și cu toate scanerele să ucidă acest flagel, nu știu unde se va ajunge. Am văzut cu mame surogat, am văzut cu vânzare de organe, este sinistru. E de noaptea minții ce se întâmplă! Și dacă nu ar fi real, este extrem de grav și că se promovează așa ceva”, a declarat Cristina Cioran pentru CANCAN.RO.

De aceeași părere este și Andreea Popescu. Mamă a trei copii, aceasta spune că astfel de informații ar trebui verificate riguros de autorități. Fosta soție a lui Rareș Cojoc susține că subiectul este unul extrem de sensibil și îngrijorător și ar trebui tratat cu seriozitate.

„Sunt uimită că există așa ceva! Mi se pare ireal la ce nivel s-a putut ajunge, dacă este real. Trebuie să ne punem și această întrebare, dar e dureros tot ce ține de copii, e dureros, inuman și nefiresc. Trebuie studiat foarte bine cazul înainte de a vedea dacă este real. Dar și dacă nu este, tot nu este în regulă să se promoveze așa ceva. Ar trebui să se sesizeze autoritățile”, a spus Andreea Popescu.

Revoltă și indignare după imaginile care au devenit virale

Subiectul extrem de controversat a stârnit reacții puternice și din partea Alinei Pușcaș. Mamă a trei copii, prezentatoarea tv mărtusrisește că nu auzise de astfel de practici, însă consideră că orice informație care implică siguranța copiilor trebuie tratată cu maximă responsabilitate. Vedeta atrage atenția că, indiferent dacă în spatele acestor anunțuri s-ar ascunde sau nu o activitate ilegală, sau sunt doar imagini prelucrate, impactul asupra opiniei publice ar trebui să fie semnificativ.

„Nu stiam de existența asa ceva. Indiferent dacă în spatele acestor postări există sau nu o activitate infracțională reală, simpla lor apariție este extrem de problematică. Atunci când sunt folosite imagini sau descrieri care pot fi interpretate ca referiri la copii, impactul este unul foarte serios. În primul rând, creează panică și teamă în rândul părinților și al comunității. În al doilea rând, poate normaliza sau banaliza subiecte care sunt deosebit de sensibile și care nu ar trebui niciodată tratate ca o glumă, o provocare online sau o metodă de a atrage atenția. Cred că astfel de situații trebuie investigate cu maximă responsabilitate de către platforme si autorități. Chiar dacă ulterior se dovedește că a fost vorba despre o farsă sau o interpretare greșită, efectele asupra încrederii oamenilor și asupra sentimentului de siguranță rămân. Când este vorba despre protecția copiilor, orice suspiciune trebuie tratată cu seriozitate și verificată atent”, a concluzionat Alina Pușcaș pentru CANCAN.RO.

Amna s-a arătat și ea revoltată de aceste practici, fie că sunt reale sau nu, căci induc idei total greșite societății. Artista îndeamnă părinții să nu-și mai posteze copiii pe nicio platformă de socializare până când nu sunt suficienți de maturi cât să aleagă ei acest lucru.

„Este pentru prima oară când aud despre așa ceva, nu am crezut că o să vorbesc despre lucruri de genul acesta. Mi se pare că s-a ajuns într-un punct care e de domeniul fantasticului, e îngrozitor. Am speranță că este ceva fake, vreau să cred asta. Sunt mamă, iubesc copiii și sper din tot sufletul să fie doar niște glume proaste. Sunt oripilată și cred că trebuie să protejăm copiii cât mai mult, să îi postăm cât mai rar și eu, spre exemplu, evit să-l postez pe David și am decis împreună cu el că îl voi posta când el va crește și va decide ce să posteze. Mie așa mi se pare corect vizavi de copilul meu. Mai departe fiecare face ce vrea, doar că la ce se întâmplă pe pământul acesta, mie așa mi se pare cel mai ok”, a susținut Amna pentru site-ul nostru.

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