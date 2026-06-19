Lolita Cercel, artista AI care a rupt topurile muzicale, le dă replica celor care o critică: „Poți fi om sau program, dacă nimeni nu simte nimic când te ascultă… degeaba!”

Nu are buletin, nu merge la concerte și nici nu poate da autografe, dar a reușit să devină unul dintre cele mai comentate nume din muzica românească! Lolita Cercel, artista creată cu inteligența artificială, a dat peste cap internetul devenind virală peste noapte. Cu piese care adună rapid mii de ascultări și o imagine atent construită, vedeta virtuală îi face pe mulți să se întrebe: este acesta viitorul muzicii? Unii au apreciat creativitatea proiectului, în timp ce alții au criticat ideea, considerând că muzica ar trebui să rămână legată de experiența umană. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lolita face dezvăluiri despre mesajele primite de la fani dar, și despre cei care nu au nimic de spus în muzică.
Prima piesă lansată de Lolita s-a numit „Cercel” și a adunat imediat sute de mii de vizualizări într-un timp foarte scurt. Mulți dintre cei care au ascultat-o nici măcar nu și-au dat seama că în spatele vocii și imaginii nu se afla o persoană reală, ci un personaj creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Astfel, povestea Lolitei Cercel demonstrează că, succesul nu mai are nevoie neapărat de un artist din carne și oase. Fie că o iubesc sau o critică, un lucru este cert: artista a reușit să facă ceea ce mulți artiști visează ani la rând- să devină un nume despre care vorbește toată lumea.
NU RATA: Țara care a început să înlocuiască angajații cu inteligența artificială. 16 milioane de companii au renunțat deja la oameni
CITEȘTE ȘI: Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările