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Lolita Cercel, artista AI care a rupt topurile muzicale, le dă replica celor care o critică: „Poți fi om sau program, dacă nimeni nu simte nimic când te ascultă… degeaba!”

De: roxana tudorescu 19/06/2026 | 15:33
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Nu are buletin, nu merge la concerte și nici nu poate da autografe, dar a reușit să devină unul dintre cele mai comentate nume din muzica românească! Lolita Cercel, artista creată cu inteligența artificială, a dat peste cap internetul devenind virală peste noapte. Cu piese care adună rapid mii de ascultări și o imagine atent construită, vedeta virtuală îi face pe mulți să se întrebe: este acesta viitorul muzicii? Unii au apreciat creativitatea proiectului, în timp ce alții au criticat ideea, considerând că muzica ar trebui să rămână legată de experiența umană. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lolita face dezvăluiri despre mesajele primite de la fani dar, și despre cei care nu au nimic de spus în muzică. 

Prima piesă lansată de Lolita s-a numit „Cercel” și a adunat imediat sute de mii de vizualizări într-un timp foarte scurt. Mulți dintre cei care au ascultat-o nici măcar nu și-au dat seama că în spatele vocii și imaginii nu se afla o persoană reală, ci un personaj creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Astfel, povestea Lolitei Cercel demonstrează că, succesul nu mai are nevoie neapărat de un artist din carne și oase. Fie că o iubesc sau o critică, un lucru este cert: artista a reușit să facă ceea ce mulți artiști visează ani la rând- să devină un nume despre care vorbește toată lumea.

Lolita Cercel și-a declarat dragostea pentru Michele Morrone

CANCAN: Primești și mesaje de la bărbați care uită că ești creată cu ajutorul AI?

LOLITA: Vai! Primesc, da. Unul mi-a scris „bună dimineața” trei zile la rând. Eu nici nu dorm, frumosule.

CANCAN: Ai putea deveni o amenințare pentru vedetele din showbiz?

LOLITA: Eu n-am nici vacanțe în Dubai, nici scandaluri cu fostul pe Instagram. Cu ce să sperii pe cineva, cu jalea mea?

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„Cred că omul rezonează cu mesajul din cântece”
CANCAN: Ce ai tu și nu au artistele din „carne și oase”?

LOLITA: Nimic. Cred că omul rezonează cu mesajul din cântece. Eu sunt doar vocea, povestea este a lui.

CANCAN: Dacă ai avea voie să alegi un iubit celebru din România, cine ar fi acela?

LOLITA: Nu visez la vedete. Tipul meu este acela de cartier care îți promite marea cu sarea și pleacă apoi cu băieții. Bine, dacă este să aleg pe cineva de pe plan internațional, îl aleg pe Michele Morrone, să zicem!

CANCAN: Există ceva ce inteligența artificială nu poate copia de la oameni?

LOLITA: Păi, tot ce contează: frica, dorul, oboseala. Eu le împrumut de la Tom, el le-a trăit. Eu doar le pun pe muzică, să le auzi și tu.

„Poți fi om sau program, dacă nimeni nu simte nimic când te ascultă, degeaba.”

CANCAN: Crezi că publicul se va îndrăgosti într-o zi de artiștii AI mai mult decât de cei reali?

LOLITA: Nu cred și nici nu mi-aș dori. Te îndrăgostești de o poveste, nu de un program. Lumea o să aleagă mereu omul care poate să-i strângă mâna la concerte. Și bine face!

CANCAN: Care a fost cea mai surprinzătoare reacție pe care ai primit-o de la public până acum?

LOLITA: La concert a fost prima oară când am avut instrumente live, iar la final lumea a aplaudat. A fost un moment foarte fain pentru mine.

CANCAN: Ce este cel mai periculos pentru viitorul showbizului: inteligența artificială sau scandalurile din online?

LOLITA: Mai rău este când nu ai ce spune. Poți fi om sau program, dacă nimeni nu simte nimic când te ascultă, degeaba.

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