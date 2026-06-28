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Care e cea mai mare frică a lui Dan Alexa: „Mi-ar părea rău. Aș suferi”

De: Irina Vlad 28/06/2026 | 18:46
Dan Alexa/ sursă foto: social media
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Dacă până acum a dovedit că nu îl mai sperie nimic în viață, Dan Alexa a dezvăluit că, odată cu înaintearea în vârsta, are un gând care îl îngrozește. Renumit pentru duritatea sa de pe banca tehnică, fostul fotbalist a vorbit liber despre cea mai mare teamă a sa legată de îmbătrânire.

În cadrul unei emisiunii „Fiertzi pe Mondial” de la Antena 1, printre dezbateri și analize sportive, Dan Alexa a renunțat la imaginea de băiat dur și a recunoscut că adevărata sa temere nu are legătură cu eșecurile de pe terenul de fotbal, ori cu vreo dezamagire din viața privată, ci cu pierderea podoabei capilare. Slăbiciunea Andreei Popescu, așa cum a fost numit în ultimele luni, este cunoscut cu aceeași tunsoare de ani și ani, părul său lung fiind practic o emblemă a imaginii sale.

Dan Alexa / FOTO: Social media

Dan Alexa: „Deja încep să chelesc”

Odată cu înaintarea în vârstă, Dan Alexa se confruntă cu un adevăr care îl îngrozește: podoaba capilară începe să i se rărească, iar gândul că ar putea rămâne la „zero” îi provoacă mari dureri de cap. Fostul fotbalist a recunoscut că deja începe să numere fierele de păr de pe pernă, ceea ce înseamnă că părul lui a început deja să rămână tot mai puțin.

Se poate spune că spaima sa este oarecum justificată, mai ales că tehnicianul este recunoscut pentru look-ul său neschimbat de o viață. Atât din postura de fotbalist sau antrenor, toată lumea îl recunoaște după mândria cu care își poartă părul lung.

„Dacă chelesc, și deja încep să o fac pentru că am și eu 46 de ani, acolo ar fi o problemă. Mi-ar părea rău. Acolo aș suferi”, a spus Dan Alexa.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au semnat cu Antena 1

Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt invitați permanenți în emisiunea „Fiertzi pe Mondial”, producție este moderată, pe rând, de Răzvan Simion, Florin Ristei, Dani Oțil și Cătălin Rizea. Proiectul este un format original Antena și își propune să îmbine analiza tehnică a meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal cu umorul și divertismentul. Câștigătorii Asia Express analizează performanțele de top ale jucătorilor, rezumatele spectaculoase ale ultimelor 24 de ore, recordurile stabilite pe teren și vor dezbate fazele controversate la nivel internațional.

„Din 12 iunie suntem live pe AntenaPLAY, suntem «Fiertzi pe Mondial» și împreună trecem prin tot ce a contat în ultimele 24 de ore: goluri, faze, controverse, suporteri, nebunie în tribune și meciurile care urmează la Antena și pe AntenaPLAY. Pe mine mă bucură foarte mult să pot participa la aşa ceva, deoarece Campionatul Mondial de Fotbal e competiția supremă a acestui sport. Sunt foarte bucuros că sunt şi cu «păpuşica» mea lângă mine”, a spus Dan Alexa.

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