Andreea Popescu, mesaj subtil pentru Dan Alexa după ce și-au petrecut noaptea împreună: ”Trebuie să mărturisesc, te-am mințit!”

Andreea Popescu face ce face și atrage din nou atenția. După divorțul de Rareș Cojoc, bruneta s-a concentrat exclusiv pe Dan Alexa, însă acum pare că a ajuns la capătul răbdării. O postare recentă a acesteia din mediul online a atras atenția tuturor. Deși nu a vorbit cu subiect și predicat, Andreea Popescu i-a transmis un mesaj subtil antrenorului. Ce a postat aceasta?

După divorțul de Rareș Cojoc, întreaga atenție a Andreei Popescu pare că s-a concentrat pe Dan Alexa. Chiar weekendul trecut a adus un „maraton” serios pentru cei doi. CANCAN.RO a surprins-o pe brunetă într-o adevărată demonstrație de perseverență. Aceasta a pornit într-o cursă de urmărire prin cluburile din Capitală și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i capta atenția lui Dan Alexa.

Însă, acum răbdarea Andreei Popescu pare că a ajuns la final. Bruneta s-a cam săturat să alerge după antrenor, așa că a schimbat strategia.

Andreea Popescu, mesaj subtil pentru Dan Alexa

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a început o nouă etapă din viața ei. Ieșirile sunt tot mai dese, iar recent bruneta a bifat o escapadă nocturnă. Vedeta a oferit imagini demne de un film romantic: cu privirea pierdută în zare, capul scos pe geamul mașinii și părul în vânt, Andreea Popescu s-a arătat nostalgică și gânditoare.

Însă, detaliul care a atras atenția tuturor au fost versurile de care bruneta a însoțit întreaga filmare. Este vorba despre câteva versuri grăitoare din celebra piesă a lui Billie Eilish, L’AMOUR DE MA VIE.

„Ai spus că nu te vei mai îndrăgosti niciodată din cauza mea Apoi ai mers mai departe imediat Dar îți doresc tot ce-i mai bun pentru restul vieții tale Mi-a părut rău de tine când m-am uitat în ochii tăi Dar trebuie să mărturisesc, te-am mințit Când am spus că tu Tu ai fost iubirea vieții mele”, sunt versurile de care Andreea Popescu și-a însoțit postarea.

Ei bine, aceste versuri au atras atenția tuturor și mulți le-au considerat o săgeată directă trimisă către Dan Alexa. Se pare că bruneta și-a schimbat strategia și a renunțat să îl mai aștepte pe antrenor.

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