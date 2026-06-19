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Gestul bizar făcut de Andreea Popescu față de foștii ei socri. S-a întâmplat după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa

De: Anca Chihaie 19/06/2026 | 16:35
Gestul bizar făcut de Andreea Popescu față de foștii ei socri. S-a întâmplat după ce și-a petrecut noaptea cu Dan Alexa
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Deși divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-a desfășurat într-un mod discret și lipsit de scandaluri publice între cei doi, un gest recent făcut de influenceriță a atras atenția celor care îi urmăresc activitatea din mediul online. După o perioadă în care relațiile dintre cei doi foști parteneri și familiile lor păreau să fi rămas apropiate, un detaliu observat pe rețelele de socializare a stârnit numeroase semne de întrebare. Iată despre ce este vorba!

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus capăt căsniciei după mai mulți ani petrecuți împreună, timp în care au construit o familie și au devenit părinții a trei copii. Chiar și după separare, cei doi au ales să păstreze o relație civilizată și să colaboreze pentru creșterea și educarea celor mici.

Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și foștii socri

Pe lângă relația bună pe care a continuat să o aibă cu Rareș Cojoc după divorț, Andreea Popescu a rămas apropiată și de familia acestuia. În perioada căsniciei, aparițiile alături de părinții fostului sportiv erau frecvente, iar imaginile publicate pe rețelele sociale sugerau existența unei legături speciale între influenceriță și foștii săi socri.

Mulți dintre urmăritorii săi își amintesc fotografiile și momentele petrecute împreună cu mama lui Rareș Cojoc, care apărea deseori în postările familiei. Relația dintre cele două părea una bazată pe afecțiune și respect reciproc, motiv pentru care schimbarea observată recent a surprins o parte dintre internauți.

Mai exact, Andreea Popescu nu îi mai urmărește pe foștii săi socri pe Instagram. Gestul a fost interpretat de unii ca un posibil semn că relațiile dintre ei nu mai sunt la fel de apropiate ca în trecut. Cu toate acestea, nu există informații care să indice existența unui conflict sau a unor neînțelegeri între influenceriță și familia fostului soț.

Interesant este faptul că mama lui Rareș Cojoc continuă să o urmărească pe Andreea Popescu în mediul online, ceea ce sugerează că situația ar putea avea explicații diferite față de cele speculate de internauți.

Foto: Instagram

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Ce făcea Rareș Cojoc, după ce s-a aflat de asaltul Andreei Popescu la Dan Alexa? Antrenorul și-a petrecut noaptea la ea acasă

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