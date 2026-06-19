EA este femeia la care visează Dan Alexa, de fapt. Andreea Popescu va înnebuni: ”Așteaptă să îi scriu!”

În ultimele zile, numele lui Dan Alexa a revenit în atenția publicului, pe fondul discuțiilor tot mai intense despre viața sa personală. În contextul în care fostul sportiv a trecut printr-un divorț recent, iar de atunci a fost asociat cu diverse posibile relații sau apropieri de persoane cunoscute din media și mediul online.

După separarea de fosta sa parteneră, eveniment despre care s-a vorbit intens în presa mondenă, au apărut mai multe scenarii legate de viața sentimentală a antrenorului. În spațiul public au circulat inclusiv informații privind o posibilă apropiere de realizatoarea TV Denise Rifai. Ulterior, atenția s-a mutat asupra unor imagini și apariții în care Dan Alexa ar fi fost surprins în compania Andreei Popescu, ceea ce a alimentat din nou interesul publicului și discuțiile din zona mondenă.

La ce femeie visează Dan Alexa

În acest context, Dan Alexa a făcut referiri la o admirație mai veche față de o persoană cunoscută din mediul online, subliniind că aceasta i-a atras atenția de mai mulți ani. Este vorba despre Ivana Knoll, o figură foarte populară în social media și în zona evenimentelor internaționale de entertainment.

„De patru ani de zile… Knolldoll. O urmăresc în taină. E o dorință… Cred că așteaptă să îi scriu’, a recunoscut Dan Alexa.

Ivana Knoll a devenit cunoscută la nivel global în special în perioada Cupei Mondiale din 2022, când aparițiile sale din tribune au atras atenția presei internaționale și au generat un val de popularitate rapidă în mediul online. Ulterior, și-a consolidat prezența publică prin activitatea de DJ și prin participarea la diverse festivaluri și evenimente de muzică electronică, unde a fost invitată să performeze sau să apară ca figură asociată industriei de entertainment.

Dan Alexa ar fi menționat că o urmărește de mai mulți ani pe Ivana Knoll și că aceasta a rămas constant în atenția sa. Interesul său a fost prezentat ca o admirație de lungă durată pentru activitatea și imaginea creatoarei de conținut, fără a fi oferite detalii concrete despre o relație propriu-zisă sau despre o interacțiune directă între cei doi.

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