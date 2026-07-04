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Check in | Am dat 148 de euro pe cină la Zuma Mykonos și am plecat cu un singur gând: sushi-ul din București e rege! Experiența mea la unul dintre cele mai populare restaurante de pe insulă

De: Mara Dobre 04/07/2026 | 22:41
Check in | Am dat 148 de euro pe cină la Zuma Mykonos și am plecat cu un singur gând: sushi-ul din București e rege! Experiența mea la unul dintre cele mai populare restaurante de pe insulă
Foto: Cancan
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Dacă ajungi în Mykonos, este aproape imposibil să nu auzi de Zuma. Este unul dintre cele mai cunoscute restaurante și beach cluburi de pe insulă, locul unde merg turiști din toată lumea pentru cină la apus, cocktailuri și, evident, celebra bucătărie japoneză.

Normal că și eu trebuia să-l încerc.

Mi-am făcut rezervare din timp și primul lucru care mi s-a părut interesant este că, înainte să confirmi masa, trebuie să introduci cardul și să lași o garanție de 50 de euro de persoană. Dacă nu te prezinți, suma este retrasă automat. Dacă ajungi la rezervare, totul este în regulă și nu pierzi banii.

Noi am mers exact la apus, iar atmosfera chiar merită toate laudele. Restaurantul era plin ochi, iar când am plecat era coadă la intrare. Se vede clar că este unul dintre cele mai căutate locuri din Mykonos.

Zuma

Cinci ospătari la aceeași masă? Nu exagerez!

Cred că în primele zece minute au venit la masa noastră cel puțin cinci ospătari diferiți. Și nu, nu glumesc.

Fiecare ne întreba dacă avem alergii, dacă este prima dată la Zuma, dacă avem întrebări despre meniu… la un moment dat mă așteptam să mai vină cineva doar să mă întrebe dacă respir normal.

Servirea a fost destul de atentă, iar când au greșit una dintre comenzile mele chiar au procedat foarte frumos. Mi-au adus un alt set de sushi decât comandasem, iar după ce le-am spus, și-au cerut scuze și au decis că acel preparat nu va apărea pe nota de plată. Gestul chiar l-am apreciat și aici nu am absolut nimic de reproșat.

Eu iubesc sushi… dar aici am avut un șoc

Eu ador sushi-ul. Tocmai de aceea aveam așteptări foarte mari de la Zuma, un restaurant renumit tocmai pentru preparatele japoneze și pentru selecția de sushi. Din păcate… aici începe partea mai puțin plăcută.
Am avut trei seturi de sushi. Primul a fost un tuna maki simplu. Al doilea a fost cu crab și castravete.
Al treilea a fost cu creveți.

Sushi la Zuma

Problema este că, dintre toate, doar unul a fost cât de cât acceptabil. Cel cu crab și castravete mi s-a părut sincer groaznic. Am mâncat o singură bucată și atât. Restul au rămas în farfurie. Pur și simplu nu mi-a plăcut gustul. Cel cu creveți a fost acceptabil, iar tuna maki a fost decent, dar nimic spectaculos. Dacă ar fi să-i dau o notă sinceră, fără să mă las impresionată de nume sau de locație, sushi-ul de la Zuma primește din partea mea un… 3 sau 4 din 10. Și da, o spun cu toată asumarea: am mâncat sushi mult mai bun în București.

Prețurile? Pregătiți portofelul!

Acum vine partea care probabil doare cel mai tare. Șase bucăți mici de tuna maki au costat aproximativ 26 de euro. Adică undeva la 150 de lei. Da… pentru șase bucățele de sushi.

Preț

Pe nota noastră au mai fost apă, Coca-Cola Zero, edamame, chili set, yakitori, ciuperci și desertul Special Chocolate. La final, totalul a fost de 148 de euro, iar bacșișul nici măcar nu era inclus pe bon. Sincer, când vezi suma, ai impresia că măcar sushi-ul ar trebui să-ți schimbe viața. La mine nu s-a întâmplat.

Baia? Mai frumoasă decât mâncarea!

Și acum vine partea cea mai neașteptată. Dacă mă întrebați ce mi-a plăcut cel mai mult la Zuma…

Baia! Da, exact.

Era amenajată într-un fel de subsol săpat în rocă, cu lumini discrete, foarte elegantă, extrem de curată și cu un aer super luxury. Mi s-a părut una dintre cele mai frumoase băi pe care le-am văzut într-un restaurant. Și, sincer, mi-a plăcut chiar mai mult decât cea de la SantAnna Beach Club, unde am fost înainte. Nu credeam că o să plec dintr-un restaurant spunând că baia a fost peste mâncare… dar iată că viața te surprinde.

Baia de la Zuma/foto: Cancan

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