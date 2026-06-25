Acasă » Știri » Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”

Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”

De: Alina Drăgan 25/06/2026 | 08:39
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, Gabriela Cristea lua pe toată lumea prin surprindere și anunța că se retrage din televiziune. Vedeta și-a dorit mai mult timp pentru viața personală, așa că a făcut pasul. Însă, deși s-a retras de pe micile ecrane, soția lui Tavi Clonda primește în continuare tot felul de propuneri pentru a reveni în televiziune, iar acum a spus care sunt cu adevărat intențiile sale în această privință. Mai ia Gabriela Cristea în calcul o întoarcere în televiziune?

Pentru că își dorea mai mult timp pentru familie și pentru viața personală, Gabriela Cristea a decis să renunțe la emisiunea „Mireasa. Capriciile iubirii”, difuzată la Antena Stars. Vedeta și-a anunțat retragerea în urmă cu un an și jumătate, iar fanii acesteia sunt curioși dacă aceasta plănuiește să se mai întoarcă în televiziune.

Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune

Ei bine, de când a părăsit televiziunea, Gabriela Cristea nu a dus lipsă de oferte. Aceasta a primit numeroase propuneri de a se întoarce. Chiar și recent au venit câteva oferte și chiar dacă a fost vorba despre proiecte mari, soția lui Tavi Clonda nu a fost convinsă și nu a acceptat pentru moment nicio ofertă.

Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune

Deși și în prezent muncește mult, Gabriela Cristea se bucură de faptul că poate să își organizeze treaba după bunul plac și nu depinde de un program fix, așa cum se întâmplă în televiziune. Așa că pentru moment, vedeta se bucură din plin de această perioadă din viața ei și nu pare dispusă să ia încă în calcul o revenire.

„De dorită sunt dorită. Am primit oferte în anul ăsta jumătate de când nu mai sunt la TV. Da, am primit și recent, dar nu a fost nimic care să mă facă să spun: gata, mă întorc!

Și nu pentru că proiectele nu ar fi fost mari sau importante sau care să mă stimuleze, ci pur și simplu am simțit că mă mulțumește ceea ce fac acum, mă împlinește și mă face să mă simt bine cu mine.

Și am mai mult timp pentru familie. Să știi că nu muncesc mai puțin. Doar că muncesc atunci când pot eu, ca să nu îmi mai afecteze viața de familie”, a declarat Gabriela Cristea, potrivit libertatea.ro.

 

CITEȘTE ȘI:

Gabriela Cristea, mărturisiri despre familia lui Tavi Clonda. Cum se înțelege cu soacra

Gabriela Cristea și-a demolat casa din Italia. Cum arăta conacul părăsit de 50 de ani, înainte de renovare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Știri
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure spectacolul
Știri
Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure…
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit de supradoză, în București. Ancheta a ajuns până în Italia
Gandul.ro
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup...
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în Gara Obor. Ce conțineau cele peste 1400 de cutii trimise de la Kremlin
Adevarul
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în...
EXCLUSIV PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD. Care sunt condițiile pentru guvern (surse)
Digi24
EXCLUSIV PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD....
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii!...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să ne păstrăm căsnicia în discreție.”
Click.ro
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să...
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
Digi 24
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a...
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
go4it.ro
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit de supradoză, în București. Ancheta a ajuns până în Italia
Gandul.ro
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure ...
Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure spectacolul
Check in | Costuri ascunse la excursiile din Egipt. La ce trebuie să fii atent
Check in | Costuri ascunse la excursiile din Egipt. La ce trebuie să fii atent
Reguli pe plajele din Grecia 2026. Ce nu ai voie sa faci și ce amenzi riști
Reguli pe plajele din Grecia 2026. Ce nu ai voie sa faci și ce amenzi riști
Trei zodii scapă de griji în iulie. Luna care le aduce liniște, noroc și echilibru
Trei zodii scapă de griji în iulie. Luna care le aduce liniște, noroc și echilibru
Șatena misterioasă cu care Adi Sînă a ieșit în oraș. Imagini de paparazzi realizate înainte de ...
Șatena misterioasă cu care Adi Sînă a ieșit în oraș. Imagini de paparazzi realizate înainte de zvonurile divorțului de Anca Serea
Vezi toate știrile