Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, Gabriela Cristea lua pe toată lumea prin surprindere și anunța că se retrage din televiziune. Vedeta și-a dorit mai mult timp pentru viața personală, așa că a făcut pasul. Însă, deși s-a retras de pe micile ecrane, soția lui Tavi Clonda primește în continuare tot felul de propuneri pentru a reveni în televiziune, iar acum a spus care sunt cu adevărat intențiile sale în această privință. Mai ia Gabriela Cristea în calcul o întoarcere în televiziune?

Pentru că își dorea mai mult timp pentru familie și pentru viața personală, Gabriela Cristea a decis să renunțe la emisiunea „Mireasa. Capriciile iubirii”, difuzată la Antena Stars. Vedeta și-a anunțat retragerea în urmă cu un an și jumătate, iar fanii acesteia sunt curioși dacă aceasta plănuiește să se mai întoarcă în televiziune.

Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune

Ei bine, de când a părăsit televiziunea, Gabriela Cristea nu a dus lipsă de oferte. Aceasta a primit numeroase propuneri de a se întoarce. Chiar și recent au venit câteva oferte și chiar dacă a fost vorba despre proiecte mari, soția lui Tavi Clonda nu a fost convinsă și nu a acceptat pentru moment nicio ofertă.

Deși și în prezent muncește mult, Gabriela Cristea se bucură de faptul că poate să își organizeze treaba după bunul plac și nu depinde de un program fix, așa cum se întâmplă în televiziune. Așa că pentru moment, vedeta se bucură din plin de această perioadă din viața ei și nu pare dispusă să ia încă în calcul o revenire.

„De dorită sunt dorită. Am primit oferte în anul ăsta jumătate de când nu mai sunt la TV. Da, am primit și recent, dar nu a fost nimic care să mă facă să spun: gata, mă întorc! Și nu pentru că proiectele nu ar fi fost mari sau importante sau care să mă stimuleze, ci pur și simplu am simțit că mă mulțumește ceea ce fac acum, mă împlinește și mă face să mă simt bine cu mine. Și am mai mult timp pentru familie. Să știi că nu muncesc mai puțin. Doar că muncesc atunci când pot eu, ca să nu îmi mai afecteze viața de familie”, a declarat Gabriela Cristea, potrivit libertatea.ro.

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