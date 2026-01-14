Cum arată casa lui Virgil Ianțu? Locuința ca un palat se întinde pe două etaje

Virgil Iantu locuiește într-o casă elegantă și primitoare, în care se remarcă spațiile generoase, lumina naturală din abundență și un stil modern, atent echilibrat cu elemente calde, care oferă întregului cămin o atmosferă relaxantă și armonioasă.

Casa lui Virgil Iantu impresionează prin spațiu, lumină și o atmosferă caldă, echilibrată, în care confortul se îmbină armonios cu eleganța. Zona de zi este concepută în stil open space, livingul fiind deschis către bucătărie, ceea ce creează senzația de libertate și continuitate. Chiar la intrare se află o masă generoasă pentru șase persoane, perfectă pentru cinele petrecute alături de familie sau prieteni.

Cum arată casa lui Virgil Ianțu

Livingul este dominat de o canapea mare, gri, cu dungi fine albe, completată de perne decorative în tonuri deschise, care adaugă un aer primitor. Sub canapea se află un covor bine ales, iar în față, o măsuță neagră completează decorul.

În spatele canapelei, pe perete, se întinde mobilierul de bucătărie în nuanțe de maro deschis, integrat discret în ansamblu. Pereții sunt vopsiți într-un crem cald, iar lustra galbenă, cu un design inedit, devine un punct de atracție care oferă personalitate întregului spațiu. Către grădină se deschid uși mari, cu geamuri ample, care lasă lumina naturală să inunde casa pe parcursul zilei.

Una dintre camere păstrează un stil simplu și liniștitor, cu pereți în nuanțe de crem, o canapea verde ce aduce un strop de prospețime, un pian care sugerează pasiunea pentru muzică, un birou micuț și un șifonier impunător, întins pe tot peretele. Scara care face legătura cu etajul este realizată în stil industrial, de culoare neagră, în formă de spirală, devenind un element de design modern și curajos. Pe hol, o oglindă amplasată strategic și un dulap mare din lemn completează spațiul, oferind atât funcționalitate, cât și eleganță.

Dormitorul matrimonial este amenajat simplu, dar rafinat, cu un pat dublu, două noptiere, un dulăpior pe care este așezat televizorul, o masă și un fotoliu elegant, creând un colț intim și relaxant. Baia continuă aceeași linie modernă, fiind dotată atât cu cadă albă, cât și cu duș, iar accentele negre ale capetelor de duș adaugă un contrast sofisticat și un aer contemporan întregului spațiu.

