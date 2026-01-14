Acasă » Știri » Cum arată casa lui Virgil Ianțu? Locuința ca un palat se întinde pe două etaje

Cum arată casa lui Virgil Ianțu? Locuința ca un palat se întinde pe două etaje

De: Andreea Stăncescu 14/01/2026 | 06:40
FOTO: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Virgil Iantu locuiește într-o casă elegantă și primitoare, în care se remarcă spațiile generoase, lumina naturală din abundență și un stil modern, atent echilibrat cu elemente calde, care oferă întregului cămin o atmosferă relaxantă și armonioasă.

Casa lui Virgil Iantu impresionează prin spațiu, lumină și o atmosferă caldă, echilibrată, în care confortul se îmbină armonios cu eleganța. Zona de zi este concepută în stil open space, livingul fiind deschis către bucătărie, ceea ce creează senzația de libertate și continuitate. Chiar la intrare se află o masă generoasă pentru șase persoane, perfectă pentru cinele petrecute alături de familie sau prieteni.

Cum arată casa lui Virgil Ianțu

Livingul este dominat de o canapea mare, gri, cu dungi fine albe, completată de perne decorative în tonuri deschise, care adaugă un aer primitor. Sub canapea se află un covor bine ales, iar în față, o măsuță neagră completează decorul.

În spatele canapelei, pe perete, se întinde mobilierul de bucătărie în nuanțe de maro deschis, integrat discret în ansamblu. Pereții sunt vopsiți într-un crem cald, iar lustra galbenă, cu un design inedit, devine un punct de atracție care oferă personalitate întregului spațiu. Către grădină se deschid uși mari, cu geamuri ample, care lasă lumina naturală să inunde casa pe parcursul zilei.

Sursa foto: Tiktok

Una dintre camere păstrează un stil simplu și liniștitor, cu pereți în nuanțe de crem, o canapea verde ce aduce un strop de prospețime, un pian care sugerează pasiunea pentru muzică, un birou micuț și un șifonier impunător, întins pe tot peretele. Scara care face legătura cu etajul este realizată în stil industrial, de culoare neagră, în formă de spirală, devenind un element de design modern și curajos. Pe hol, o oglindă amplasată strategic și un dulap mare din lemn completează spațiul, oferind atât funcționalitate, cât și eleganță.

Dormitorul matrimonial este amenajat simplu, dar rafinat, cu un pat dublu, două noptiere, un dulăpior pe care este așezat televizorul, o masă și un fotoliu elegant, creând un colț intim și relaxant. Baia continuă aceeași linie modernă, fiind dotată atât cu cadă albă, cât și cu duș, iar accentele negre ale capetelor de duș adaugă un contrast sofisticat și un aer contemporan întregului spațiu.

CITEȘTE ȘI: Cum arată casa Andreei Raicu din centrul Capitalei. Locuința are o terasă cât un teren de handbal

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 13.000 de euro. Terenul are 2600 de metri pătrați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin Măruță, la Antena 1? Cele 13 vedete care au plecat de la Pro TV în curtea televiziunii concurente
Știri
Cătălin Măruță, la Antena 1? Cele 13 vedete care au plecat de la Pro TV în curtea televiziunii…
Ce salarii le oferea Cătălin Măruță angajaților din emisiunea de la Pro TV. Câți bani încasau redactorii și reporterii, în fiecare lună
Știri
Ce salarii le oferea Cătălin Măruță angajaților din emisiunea de la Pro TV. Câți bani încasau redactorii și…
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile...
Bucureștiul, ca în război! Peste 3.000 de blocuri nu au căldură. Este AVARIA secolului!
Gandul.ro
Bucureștiul, ca în război! Peste 3.000 de blocuri nu au căldură. Este AVARIA...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără...
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Adevarul
Trump, mesaj pentru protestarii din Iran: „Ajutorul e pe drum”
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă:...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Bucureștiul, ca în război! Peste 3.000 de blocuri nu au căldură. Este AVARIA secolului!
Gandul.ro
Bucureștiul, ca în război! Peste 3.000 de blocuri nu au căldură. Este AVARIA secolului!
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actorul din „Singur acasă” are probleme mari cu legea. Ce acuzații i se aduc
Actorul din „Singur acasă” are probleme mari cu legea. Ce acuzații i se aduc
Cătălin Măruță, la Antena 1? Cele 13 vedete care au plecat de la Pro TV în curtea televiziunii ...
Cătălin Măruță, la Antena 1? Cele 13 vedete care au plecat de la Pro TV în curtea televiziunii concurente
Ce salarii le oferea Cătălin Măruță angajaților din emisiunea de la Pro TV. Câți bani încasau ...
Ce salarii le oferea Cătălin Măruță angajaților din emisiunea de la Pro TV. Câți bani încasau redactorii și reporterii, în fiecare lună
Tagliatelle cu ciuperci și sos cremos – rețeta Pasta Queen care te va da pe spate
Tagliatelle cu ciuperci și sos cremos – rețeta Pasta Queen care te va da pe spate
Bancul de miercuri | „Domnule Bulă, bine ați revenit. Cu ce vă servesc?
Bancul de miercuri | „Domnule Bulă, bine ați revenit. Cu ce vă servesc?
Horoscop rune 14 ianuarie 2026.
Horoscop rune 14 ianuarie 2026.
Vezi toate știrile
×