Cum arată casa Andreei Raicu din centrul Capitalei. Locuința are o terasă cât un teren de handbal

De: Alina Drăgan 13/01/2026 | 06:40
Cum arată casa Andreei Raicu din centrul Capitalei. Locuința are o terasă cât un teren de handbal
Andreea Raicu este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV. Pe lângă reușitele profesionale, vedeta provine dintr-o familie înstărită, iar banii nu au fost niciodată o problemă pentru ea. Motiv pentru care, la vârsta de 48 de ani, trăiește într-o casă cu etaj în inima Capitalei. Iată cum arată locuința ei!

Cunoscută pentru stilul sofisticat, Andreea Raicu și-a amenajat un adevărat sanctuar în centrul Bucureștiului. Și-a decorat casa într-o notă aparte, plină de rafinament și bun gust, ca să se poată bucura de relaxare. Vedeta a ales culori predominant calde, în nuanțe de bej și maro, care oferă sentimentul de ”casă primitoare”.

La prima vedere, în locuință se pot observa obiectele decorative de valoare. Andreea Raicu are casa plină ochi de fotografii cu persoanele dragi, în rame atent alese. În living are un șemineu elegant, iar terasa este perfectă pentru relaxare: cu băncuțe și arbori ornamentali. Este imensă, e aproape cât un teren de handbal și pare amenajată ca într-un resort de lux. Mai dispune și de o fântână, asemenea unei cascade spectaculoase.

„Uneori stau mult în casă, uneori nu. Merg la film, la piață, mă întâlnesc cu prietenii, fac tot ce face o persoană normală. Pe terasă stau și meditez”, spunea fosta prezentatoare în urmă cu câțiva ani.

Vila din centrul Capitalei nu reflectă doar luxul, ci și pasiunea pentru frumos a vedetei. Și-a creat propriul colț de rai, unde meditează și se relaxează. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO A ARTICOLULUI)

Cum arată casa Andreei Raicu /Foto: Instagram

Decizia luată de Andreea Raicu, după 15 ani în care a fost vegetariană

Andreea Raicu a făcut o schimbare semnificativă în alimentația sa, după 15 ani de vegetarianism, reintroducând carnea în dieta sa. Decizia a venit ca urmare a unei nevoi interioare neașteptate. Chiar dacă a adoptat un stil alimentar bazat pe legume și fructe timp de un deceniu și jumătate, vedeta a simțit că a venit momentul să includă din nou carnea în regimul său alimentar.

Pe lângă această schimbare, Andreea Raicu continuă să evite anumite alimente din cauza unor intoleranțe. Vedeta încearcă să stea departe de zahăr, gluten și lactate. În schimb, consumă migdale, semințe, fructe și alune.

„M-am schimbat. Am început să mănânc carne ocazional. Dintr-o dată am simțit nevoia să mănânc carne, dintr-o dată. Până atunci, nici nu avem ce discuta, cred că vreo 15 ani nu am mâncat. Nu mănânc gluten sau ar trebui să nu mănânc, dar sunt foarte pofticioasă. În mod normal nu mănânc gluten și nu mănânc lactate. Nu am o boală, dar am intoleranță și mă umflu. Încerc să nu mănânc zahăr. Mănânc încontinuu. Migdale, alune, semințe, fructe, încontinuu”, a mărturisit vedeta.

Andreea Raicu, burtică de graviduță! Am aflat tot adevărul, ce a spus despre o sarcină

Andreea Raicu știe cum va fi ziua în care se va mărita! Prezentatoarea TV a dat tot din casă: „Undeva în natură”

 

Foto: Instagram

×