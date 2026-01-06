Acasă » Horoscop » Horoscop Capricorn 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor

Horoscop Capricorn 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor

De: Paul Hangerli 06/01/2026 | 08:50
Anul 2026 vine pentru nativii Capricorn cu schimbări profunde, transformare interioară și un puternic sentiment de reînnoire. Este un an în care viața vă provoacă să vă redefiniți, să vă ascultați mai atent sufletul și să construiți o versiune mai autentică a voastră. Astrele vă susțin să creșteți pe toate planurile, cu condiția să acceptați flexibilitatea și să renunțați la tiparele vechi.

Horoscop Capricorn 2026

Anul începe excelent pentru Capricorni, cu Mercur, Venus, Marte și Soarele chiar în semnul vostru. Luna Nouă din 18 ianuarie deschide un ciclu centrat pe voi, pe dorințele și nevoile personale. Până pe 25 aprilie, Uranus în Taur vă ajută să vă găsiți locul și stabilitatea. După această dată, odată cu intrarea lui Uranus în Gemeni, vi se va cere mai multă adaptabilitate. Din toamnă, Luna Neagră se instalează în semnul vostru pentru nouă luni – o perioadă intensă de introspecție, vindecare și transformare profundă. Veți renunța la vechi frici și veți renaște interior.

Horoscopul dragostei Capricorn 2026

Marte în Capricorn până pe 24 ianuarie vă aduce pasiune și energie afectivă. Jupiter vă susține viața de cuplu până la 1 iulie, favorizând angajamentele serioase, oficializările și extinderea familiei. Din 20 mai, Venus se alătură lui Jupiter și amplifică fericirea în dragoste. Atenție între 30 iunie și 24 iulie, când Mercur retrograd poate provoca neînțelegeri sau conflicte de orgoliu. Luna Nouă din 14 iulie marchează un nou început sentimental. Spre final de an, veți ști clar ce doriți și ce nu mai acceptați într-o relație.

Horoscopul carierei Capricorn 2026

Începutul de an vă îndeamnă să vă afirmați punctul de vedere și să mergeți până la capăt cu convingerile voastre. Din 25 aprilie, Uranus aduce schimbări neașteptate, dar benefice, în plan profesional. După 1 iulie, Jupiter vă ajută să câștigați încredere și să depășiți tendințele de autosabotaj. Venus, din 7 august, aduce noroc, oportunități și proiecte promițătoare. Între 25 octombrie și 14 noiembrie, Mercur retrograd cere prudență: întârzieri, semnături amânate, decizii care necesită răbdare.

Horoscopul banilor Capricorn 2026

Din 1 iulie, Jupiter activează sectorul financiar, favorizând creșterea veniturilor, investițiile inspirate și gestionarea eficientă a banilor. Venus susține prosperitatea din august, însă între 25 octombrie și 15 noiembrie este recomandată prudența maximă: evitați investițiile majore și deciziile financiare grăbite.

