La ce folosește scărița de sub scaunele din avioane, de fapt. Puțini români cunosc acest lucru

Tot mai mulți români aleg avionul atunci când pleacă în vacanță sau când trebuie să se deplaseze pe distanțe lungi. Cu toate acestea, puțini sunt pasagerii care sunt atenți la detaliile din interiorul aeronavei. Acestea ascund numeroase „secrete”. De exemplu, puțin știu la ce se folosește scărița de sub scaunele din avion.

Un detaliu cum este scărița de sub scaunele din avion este adesea trecut cu vederea de majoritatea pasagerilor. Mulți probabil că nici nu i-au remarcat existența, însă aceasta are un scop precis, pe care numeroși pasageri nu îl cunosc. Este extrem de utilă pentru anumite persoane.

La ce folosește scărița de sub scaunele din avioane, de fapt

Majoritatea pasagerilor care ajung într-un avion sunt fie entuziasmați, căci se îndreaptă spre o vacanță, fie sunt tensionați și îngrijorați. În ambele variante, atenția nu este focusată pe detalii, iar multe trec neobservate.

După cum spuneam, cel mai probabil mulți dintre românii care au călătorit cu avionul au trecut cu vedere scărița care se află sub scaune. Puțin o observă și mai puțini sunt aceia care știu la ce folosește aceasta. Are un scop precis.

Deși mulți cred că această scăriță nu are o utilitate reală, realitatea este alta. În fapt, se pare că scărița de sub scaune este destinată pasagerilor mai scunzi, fiind concepută pentru a îi ajuta. Mai exact, aceștia se pot folosi de ea pentru a ajunge mai ușor la compartimentele de bagaje de deasupra capului.

Concret, pasagerii mai scunzi se pot folosi de această scăriță și, fără să fie nevoie de ajutor din parte altor persoane sau a însoțitorilor de zbor, aceștia își pot depozita bagajele de mână singuri.

Limbajul secret folosit în avion

Există numeroase asemenea detalii pe care pasagerii unui avion nu le observă. De asemenea, mulți nu știu de exemplu că în timpul unei curse pilotul comunică prin semnale secrete cu însoțitorii de bord.

Spre exemplu atunci când se aude un sigur semnal sonor, pilotul le transmite însoțitorilor de bord că se apropie o zonă în care există turbulențe. Două sunete sunt adesea folosite pentru a indica că aeronava se apropie de altitudinea maximă. Iar trei semnale sonore pot însemna că există o zonă de turbulențe puternice și că pasagerii trebuie așezați imediat pe locurile lor. Mai mult de trei semnale sonore pot însemna că ceva grav s-a întâmplat la bordul aeronavei.

