De: Irina Vlad 26/01/2026 | 23:48
Cum arată nasul lui Dorian Popa, la 12 zile de la intervenție. Artistul a publicat prima imagine/ sursă foto social media
Au trecut 12 zile de când Dorian Popa a fost operat la nas. Emoții mari, suspans și o nemărginită așteptare, într-un cuvânt: o intervenție chirurgicală care a durat 7 ore. Recent, influencerul a renunțat la bandaje și și-a văzut noul nas. 

În urmă cu aproape două săptămâni, Dorian Popa a suferit o intervenție chirurgicală la nas, după ce medicii au descoperit că are o problemă medicală majoră. Ceea ce trebuia să fie o intervenție chirurgicală estetică s-a transformat într-o operație complicată de 7 ore.

Cum arată nasul lui Dorian Popa după 12 zile de la operație

Inițial, operația de la nivelul nasului ar fi trebuit să fie strict de ordin estetic, după rinoplastia efectuată în urmă cu ceva ani, însă, în timp ce se afla pe masa de operație, medicul a descoperit că lui Dorian Popa îi lipsea un os, numit spină, care are rolul de a susține septul nazal.

Prin urmare, intervenția s-a trasnformat într-o adevărată provocare dificilă și complexă, atât pentru medic, cât și pentru pacient. Pentru a rezolva problema de la nivelul nasului, chirurgul a decis să folosească o bucată de os din coasta influencerului.

„Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo”, a spus Dorian Popa.

Cum arată nasul lui Dorian Popa după 12 zile de la operație/ sursă foto: social media

Au trecut 12 zile de atunci, însă abia acum a venit momentul mult așteptat. Recent, Dorian Popa a renunțat la bandaje și și-a văzut noul nas. Încă umflat, acesta le-a transmis prietenilor virtuali că rezultatul final se va vedea abia după 6 luni, atunci când nasul se va vindeca în totalitate și nu va mai exista nicio formă de traumatism la nivelul pielii.

„Atenție! Doar 12 zile de la operația de 7 ore. Rezultatul final vine după circa 6 luni. Nasul este încă umflat de la stresul operator. Un nas cum nici nu am visat. O respirație impecabilă”, a scris Dorian Popa, pe Instagram.

Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță la adrenalină

Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”

