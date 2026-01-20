Acasă » Știri » Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”

De: Alina Drăgan 20/01/2026 | 08:00
Ce problemă are Dorian Popa după operație /Foto: Social media
Recent, Dorian Popa a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul nasului, care a durat mai bine de 6 ore. Artistul a explicat pe rețelele de socializare ce problemă gravă au descoperit medicii şi de ce operația nu mai putea fi amânată. Ce problemă are Dorian Popa după intervenție? S-a ales cu un „efect advers” neașteptat.

Dorian Popa s-a lăsat recent pe mâinile medicului estetician. Deși inițial artistul se pregătea pentru o operație cu scop estetic, lucrurile au luat o turnură neașteptată chiar pe masa de operație, iar procedura s-a dovedit a fi mult mai complicată decât se anticipa.

Ce problemă are Dorian Popa după operație

Dorian Popa a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul nasului, care a durat șase ore și jumătate. În timpul procedurii, medicul a descoperit o problemă medicală neașteptată. Mai exact, artistului îi lipsea un os extrem de important, numit spină, care are rolul de a susține septul nazal.

Iar pentru a rezolva această problemă totul s-a complicat și chirurgul a fost nevoit să reconstruiască osul lipsă folosind o porțiune din coasta lui Dorian Popa. Deși a stat ore întregi pe masa de operație, totul a decurs bine. Însă, acum, artistul s-a ales cu un „efect advers” neașteptat.

Mai exact, se pare că după operație pofta de mâncare a lui Dorian Popa a crescut considerabil. Iar acum acesta are și câte șase mese pe zi.

„Băi, eu nu știu ce mi-a pus doctorul în nas, dar am o poftă de mâncare…De când am ieșit din operație, mănânc de câte 4,5,6 ori pe zi”, a transmis Dorian Popa, în mediul online.

Deși a fost supus unei intervenții complicate, Dorian Popa a trecut cu bine peste tot și îi este cât se poate de recunoscător medicului ce s-a ocupat de el. Acum se simte extraordinar și poate respira mult mai bine.

„Mă simt foarte bine și îi sunt extrem de recunoscător domnului doctor pentru că nu îmi vine să cred, aproape nu m-am umflat deloc după o intervenție de șase ore jumătate, după niște surprize de neașteptat, după ce nasul a fost deschis, știi cum e… pentru un doctor cea mai mare surpriză e să afle în timpul operației de niște lucruri”, a mai spus Dorian Popa.

