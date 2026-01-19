Cum a părăsit Dorian Popa incinta CAB. Așa chiar nu l-ai văzut niciodată și noi avem dovada! Influencerul a așteptat 3 ore verdictul

În anul 2023, Doarian Popa a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. De atunci și până acum influencerul a așteptat ca judecătorii să pronunțe o sentință. După trei ore petrecute la Curtea de Apel București, influencerul abia a putut să își stăpânească stare de nervi.

În 2023, după ce a fost oprit la un control rutier, Dorian Popa a fost depistat pozitiv la canabis. În 2024 a fost condamnat la 8 luni de închisoare, însă cu amânare pe o perioadă de 2 ani, perioadă în care a fost sub supraveghere judiciară. Luni, 19 ianuarie 2026, influencerul s-a prezentat la Curtea de Apel București, unde și-a așteptat sentința. Deși inițial a primit o pedeapsă mai blândă, judecătorii au decis rejudecarea cazului.

„Am lăsat justiția, legea, să își facă treaba în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…). Ideea este că am avut un proces inițial. În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă. În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces”, spunea Dorian Popa în urmă cu ceva timp.

Dorian Popa, tensionat după ce a plecat de la Curtea de Apel București

Încă de la primele ore ale dimineții, Dorian Popa s-a prezentat la Curtea de Apel București. După o așteptare de mai bine de 3 ore, alături de avocata sa și gărzile de corp, influencerul a părăsit sala de judecată.

În timp ce se îndrepta spre ieșire, tensionat, vizibil iritat și cu o privire pierdută, lui Dorian Popa aproape că îi exploda o venă la tâmplă, semn că decizia judecătorilor nu a fost favorabilă. Fără a sta de vorbă cu jurnaliștii prezenți, „Hâtz Jhonule” s-a suit rapid la volanul propriei mașini, pe avocată a redirecționat-o pe bancheta din spate, apoi a demarat în trombă.

