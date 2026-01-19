Acasă » Știri » Cum a părăsit Dorian Popa incinta CAB. Așa chiar nu l-ai văzut niciodată și noi avem dovada! Influencerul a așteptat 3 ore verdictul

Cum a părăsit Dorian Popa incinta CAB. Așa chiar nu l-ai văzut niciodată și noi avem dovada! Influencerul a așteptat 3 ore verdictul

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 15:31
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

În anul 2023, Doarian Popa a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. De atunci și până acum influencerul a așteptat ca judecătorii să pronunțe o sentință. După trei ore petrecute la Curtea de Apel București, influencerul abia a putut să își stăpânească stare de nervi. 

În 2023, după ce a fost oprit la un control rutier, Dorian Popa a fost depistat pozitiv la canabis. În 2024 a fost condamnat la 8 luni de închisoare, însă cu amânare pe o perioadă de 2 ani, perioadă în care a fost sub supraveghere judiciară. Luni, 19 ianuarie 2026, influencerul s-a prezentat la Curtea de Apel București, unde și-a așteptat sentința. Deși inițial a primit o pedeapsă mai blândă, judecătorii au decis rejudecarea cazului.

„Am lăsat justiția, legea, să își facă treaba în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…). Ideea este că am avut un proces inițial.

În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă. În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces”, spunea Dorian Popa în urmă cu ceva timp.

Dorian Popa, tensionat după ce a plecat de la Curtea de Apel București

Încă de la primele ore ale dimineții, Dorian Popa s-a prezentat la Curtea de Apel București. După o așteptare de mai bine de 3 ore, alături de avocata sa și gărzile de corp, influencerul a părăsit sala de judecată.

La ieșirea din sala de judecată lui Dorian Popa aproape că i-a explodat o venă la cap/ sursă foto: social media

În timp ce se îndrepta spre ieșire, tensionat, vizibil iritat și cu o privire pierdută, lui Dorian Popa aproape că îi exploda o venă la tâmplă, semn că decizia judecătorilor nu a fost favorabilă. Fără a sta de vorbă cu jurnaliștii prezenți, „Hâtz Jhonule” s-a suit rapid la volanul propriei mașini, pe avocată a redirecționat-o pe bancheta din spate, apoi a demarat în trombă.

Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat

Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”! Ce i-a descoperit medicul la operație? „Habar nu aveam”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a făcut Dorian Popa înainte să ajungă la tribunal, de fapt. De unde are bandajul la nas?
Știri
Ce a făcut Dorian Popa înainte să ajungă la tribunal, de fapt. De unde are bandajul la nas?
Ce obligații are un chiriaș în România, în 2026. Trebuie să le respecte chiar dacă nu scrie în contract
Știri
Ce obligații are un chiriaș în România, în 2026. Trebuie să le respecte chiar dacă nu scrie în…
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient rus
Adevarul
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient...
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă...
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
Digi24
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Area 51: Aeronavă în formă de „Dorito”, observată în apropiere de zonă
go4it.ro
Area 51: Aeronavă în formă de „Dorito”, observată în apropiere de zonă
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Diferența dintre anul 2026 și anul 1986
BANCUL ZILEI | Diferența dintre anul 2026 și anul 1986
Ce a făcut Dorian Popa înainte să ajungă la tribunal, de fapt. De unde are bandajul la nas?
Ce a făcut Dorian Popa înainte să ajungă la tribunal, de fapt. De unde are bandajul la nas?
Ce obligații are un chiriaș în România, în 2026. Trebuie să le respecte chiar dacă nu scrie în ...
Ce obligații are un chiriaș în România, în 2026. Trebuie să le respecte chiar dacă nu scrie în contract
Cine l-a “turnat” pe Bisoi în fața procurorilor. Noi detalii din dosarul în care celebrul vlogger ...
Cine l-a “turnat” pe Bisoi în fața procurorilor. Noi detalii din dosarul în care celebrul vlogger a fost condamnat
Cu cât vinde ANAF un gram de aur. Ce bijuterii îți poți cumpăra la prețul acesta
Cu cât vinde ANAF un gram de aur. Ce bijuterii îți poți cumpăra la prețul acesta
De ce sunt bogații zgârciți. Care este, de fapt, adevărul
De ce sunt bogații zgârciți. Care este, de fapt, adevărul
Vezi toate știrile
×