Țara care interzice bateriile externe în avioane. Măsura intră în vigoare în scurt timp

Ministerul Transporturilor din Japonia anunță că o interdicție privind utilizarea bateriilor externe (power bank-uri) în avioane va intra în vigoare pe 24 aprilie.

Măsura vine ca răspuns la o serie de incidente în care bateriile mobile litiu-ion au luat foc sau au început să emită fum în interiorul avioanelor, scrie NHK.

Ministerul a anunțat marți că noile reguli se vor aplica tuturor zborurilor către și dinspre Japonia. Pasagerilor nu li se va permite să folosească bateriile externe pentru a-și încărca smartphone-urile sau alte dispozitive. De asemenea, va fi interzisă încărcarea acestor baterii la prizele din interiorul avioanelor. Numărul de baterii externe pe care un singur pasager le poate avea la bord va fi limitat la două.

De ce a luat Japonia această decizie

Ministerul japonez al Transporturilor a precizat că această măsură este în conformitate cu restricțiile introduse de Organizația Aviației Civile Internaționale în luna martie.

Autoritățile au declarat că speră ca oamenii să coopereze și să înțeleagă decizia, pentru a menține siguranța la nivelul aeronavelor.

În ianuarie 2025, un incendiu la un avion de pasageri din Busan, Coreea de Sud, a fost cauzat de o baterie mobilă litiu-ion depozitată într-un compartiment de bagaje de deasupra scaunelor.

Această regulă urmează tendinţa stabilită de alte companii aeriene asiatice, precum Thai Airways şi Singapore Airlines, care au limitat, de asemenea, numărul de baterii permise în bagajele de mână şi au interzis utilizarea încărcătoarelor portabile în timpul zborurilor.

Măsura completează reglementările japoneze existente, care interzic ţinerea bateriilor litiu-ion în cala aeronavei deoarece orice incendiu în acea zonă ar fi dificil de detectat de către echipaj.

În pofida restricţiilor existente, companiile aeriene japoneze au detectat cel puţin 17.000 de baterii cu litiu în timpul verificărilor de securitate efectuate doar pe aeroportul Haneda anul trecut.

